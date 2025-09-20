Politika
PREDSEDNIK VUČIĆ SE SREO SA ŠEIKOM NASEROM BIN HAMADOM AL KALIFOM: Srećan i beskrajno zahvalan što je došao u Beograd i što će biti prisutan na vojnoj paradi
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić susreo se sa šeikom iz Naserom bin Hamadom Al Kalifom koji će u subotu prisustvovati vojnoj paradi "Snaga jedinstva" u Beogradu.
"Sa dragim prijateljem Naserom bin Hamadom Al Kalifom. Srećan i beskrajno zahvalan što je došao u Beograd i što će biti prisutan na vojnoj paradi", naveo je Vučić na Instagramu i dodao:
"Još jednom sam uputio poziv kralju Hamadu da poseti Beograd, a grupi privrednika iz Bahreina zahvalio na najavljenim investicijama u našu zemlju, nakon dvodnevnih susreta sa poslovnim ljudima iz Srbije".
