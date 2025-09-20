- Ponosan i srećan što sam ponovo imao priliku da na beogradskom aerodromu sačekam velikog prijatelja Srbije Mohameda bin Zajeda Al Nahjana. To je jedan od ljudi koji je uvek bio uz našu zemlju, a posebno kada nam je bilo teško. Srećan što ću i večeras na prijateljskoj večeri moći mnogo toga od njega da naučim, a posebno zahvalan što će biti naš gost na vojnoj paradi - istakao je predsednik.