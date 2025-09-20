Slušaj vest

Lider prijateljske zemlje Srbiji čini posebnu čast činjenicom da, iako nije prisustvovao velikim paradama u Moskvi i Pekingu, će danas prisustvovati vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025" u Beogradu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je juče ugostio šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana, i oglasio se tim povodom na zvaničnom Instagram nalogu.

- Ponosan i srećan što sam ponovo imao priliku da na beogradskom aerodromu sačekam velikog prijatelja Srbije Mohameda bin Zajeda Al Nahjana. To je jedan od ljudi koji je uvek bio uz našu zemlju, a posebno kada nam je bilo teško. Srećan što ću i večeras na prijateljskoj večeri moći mnogo toga od njega da naučim, a posebno zahvalan što će biti naš gost na vojnoj paradi - istakao je predsednik.

Podsećamo, ispred Palate Srbije, danas tačno u 11 časova počinje vojna parada "Snaga jedinstva 2025", na kojoj učestvuje više od 10.000 pripadnika Vojske Srbije, oko 70 različitih letelica, 600 borbenih i oklopnih vozila i oko 20 plovnih, a očekuje se više desetina hiljada građana u publici da s ponosom posmatraju snagu i spremnost naših oružanih jedinica.

Pripreme za ovaj veličanstveni događaj trajale su nedeljama, a sadržaće svečani defile jedinica, prikaz naoružanja i vojne tehnike, ali i impresivan program Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, uz spektakularne prelete letelica.

