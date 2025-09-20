Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se pred veliku vojnu paradu "Snaga jedinstva" koja počinje u 11 časova ispred Palate Srbija.

- Dela su moje najbolje reči - poručio je predsednik Srbije na Instagramu.

"Srbiju više niko na svetu ne može da pregazi"

Podsetimo, predsednik Vučić je juče rekao da Srbiju više niko na svetu ne može da pregazi.

- Ljudi se pitaju, kažu šta će nam parada. Pozivam građane da prisustvuju toj paradi, da dođu da vide, da vide ogromne promene, da vide ogromnu razliku, da vide šta smo zajedno gradili, na čemu smo zajedno radili ovih 13 godina, da vide kako je ovo drugačija zemlja. Naša parada je pokazivanje naše snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora. Mi nikoga ne napadamo, nećemo, ne želimo.