STIVEN SIGAL NA VOJNOJ PARADI! Čuveni holivudski glumac stigao pravo sa fimskog seta, sve ispratio iz lože (VIDEO)
Čuveni holivudski glumac i producent Stiven Sigal prisustvuje Vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025". Velika vojna smotra održava se u Beogradu ispred Palate "Srbija".
Kamera Kurira snimila je Sigala u trenucima kada je stigao do svog mesta u loži. Korpulentna glumačka legenda, majstro borilačkih veptina strpljivo je ispratio protokol i čekao svoj red.
Podsećamo, holivudski glumac Stiven Sigal stigao je u Beograd 10. septembra, povodom snimanja svog novog filma, akcionog trilera Order Of The Dragon (premijera planirana za 2026), u režiji nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina (C.L.E.A.N., Wrongful Death, Oniros Film Awards, Vegas Movie Awards). Snimanje je počelo pre par dana na atraktivnim lokacijama u Beogradu.
Dan po dolasku u srpsku prestonicu, Sigala je ugostio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.
"U srdačnom i prijateljskom razgovoru sa Stivenom Sigalom razmotrili smo mogućnosti jačanja kulturne i umetničke saradnje, kao i načine na koje Srbija može biti dodatno promovisana na međunarodnoj sceni. Razgovarali smo i o mogućim zajedničkim projektima u kinematografiji, medijskim partnerstvima i promovisanju investicija u kulturnu industriju", rekao je tada predsednik Vučić.
Velika vojna parada "Snaga jedinstva 2025" počela je u 11 časova. Na paradi učestvuje više od 10.000 pripadnika Vojske Srbije, čak 70 različitih letlica, 600 borbenih vozila i oko 20 plovila. Paradi prisustvuje predsednik i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, kao i niz zvanica iz celog sveta.
