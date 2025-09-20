Slušaj vest

“Prva pobeda Dragana Šolaka na suđenju sa Junajted grupom” naslov je koji može da uđe u anale besramne odbrane u koju su se upustili takozvani slobodni i nezavisni novinari N1 i Nove S u odbrani svog dojučerašnjeg vlasnika i gospodara pisane i izgovorene reči u njegovoj medijskoj imperiji.

Udarne pesnice sistema Junajted grupe - N1 i Nova S - upotrebili su upravo taj uniformisani naslov da slavodobitno informišu javnost o nekakvoj prvoj pobedi Šolaka protiv kompanije koju je prodao i kojom upravljaju aktuelni većinski vlasnici.

- Firma u vlasništvu BC Partners LLP pristala je da isplati osporeni bonus od 250 miliona evra (295 miliona dolara) smenjenom osnivaču United Group BV, prema odluci britanskog suda, objavio je Blumberg - vest je koju kao udarnu prenose N1 i Nova S.

Foto: Printscreen

Ovi mediji zapravo slave novi beskrupulozni manevar dojučerašnjeg gazde Junajted grupe Dragana Šolaka koji je uspeo da na lamentu nad ugušenoj medijskoj slobodi u svoj džep ugura 250 miliona evra, koliko iznosi njegov bonus od prodaje velikog dela biznisa početkom godine.

Ovim tekstovima osvetljava se neuralgična tačka sistema koji je uspostavio Šolak i koji je, po inerciji njegove halapljive želje za ličnim bogaćenjem i političkim uticajem, ostao žilav na promene koje po prirodi nosi promena vlasništva. Isplivale su sve anomalije u Šolakovoj medijskoj mašineriji koja i dalje pokušava da sakrije pravu sliku u čijem centru je oduvek bio ogoljeni lični profit Šolaka meren u milionima evra.

Nakon prodaje velikog dela svog biznisa, Šolak prethodnih meseci pokušava da održi potpuno paradoksalnu situaciju u medijskom delu Junajted grupe i da preko urednika, koji su još pod njegovim uticajem, stvori za sebe priliku za još većim bogaćanjem.

Međutim, neke stvari raskrinkavaju se pod teretom istine. Tako se ispostavilo da je potpuno neodrživ njihov narativ o tome da vlast preko Telekoma Srbije guši slobodu medija. Svaki, ama baš svaki potez Šolaka pokazao je koliko je lažna bila teza, koju je gurao kroz medijski sistem Junajted grupe, o tome da je SBB prodat zbog političkog pritiska.

Sve postaje jasnije kada je na videlo izašlo da je upravo Dragan Šolak bio u pregovorima da za 120 miliona evra ugasi N1 i Novu S. Novi menadžment Junajted grupe izašao je javno s informacijom, koju dokumentuje korespondencija iz januara 2025. godine, da su osnivač Junajted grupe i manjinski akcionar Dragan Šolak i njegov dugogodišnji saradnik Vladislav Ratajac predložili Telekomu Srbija da skinu N1 i Nova S sa liste TV kanala u Srbiji, u zamenu za oko 120 miliona evra.

Šolak i Ratajac na luksuznoj jahti u Puli Foto: Goran Sebelic / imago stock&people / Profimedia

Prema saopštenju Junajted grupe, deo trgovine bila bi prodaja srpskih medijskih kanala trećoj strani, kao i prodaja Shoppstera i D Express-a Telekomu Srbija, uključujući i druge delove poslovanja kompanije u Srbiji.

Ova nemilosrdna istina o pravom licu i motivima Dragana Šolaka i dalje ne dotiče nekolicinu njemu odanih ljudi iz medijskog krila Junajted grupe, pa su odatle usledila saopštenja Šolakovog kriznog PR-a. Iako više niko ne može da sakrije Šolaka od lavine istine, poslednji trzaj bio je odgovor njegovih medijskih lojalista da informacija o Šolakovoj nameri da za 120 miliona evra ugasi N1 i Novu S predstavlja zamenu teza i da je on hteo da im da te milione da obezbede svoju profesionalnu nezavisnost.

Samo krajnje naivni i neobavešteni konzumenti medijskog sadržaja Junajted grupe su mogli da poveruju da je to zaista tako. Ipak, tekstovi s početka ove priče, naslovljeni “Prva pobeda Dragana Šolaka na suđenju sa Junajted grupom” predstavljaju ultimativno priznanje i potvrdu da, osim lukrativnih motiva glavnog igrača, ne postoji ništa što je Junajted grupu motivisalo da prodaju SBB.

Motiv je izmeren na tačno 250 miliona evra i, kada je takva suma u pitanju, Šolak ne postavlja pitanje što je deo firme prodao istom tom Telekomu kojeg je označio za glavnog neprijatelja slobodne reči u Srbiji.