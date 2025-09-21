Slušaj vest

Dejan Pavlović, profesor blokader sa Fakulteta političkih nauka (FPN), potvrdio je da se sprema haos i nasilje za 1. novembar, tako da izgleda da Ruska obaveštajna služba nije bez razloga upozorila Srbiju!

Naime, Pavlović je tokom gostovanja na N1 rekao:

"Svi smo svesni da će ova jesen biti istorijska jesen. Naravno da će biti nešto 1. novembra, to je opštepoznato, to je godišnjica "Crnog labuda" Republike Srbije! Neće biti Majdan ali biće nešto krupno, kao što će biti nešto krupno i 1. oktobra! Tako da razumem zastrašenost i paniku Aleksandra Vučića."

Podsećamo Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) saopštila je tačan datum kada će biti izveden Majdan u Srbiji. Iz ove službe su upozorili da su "protesti u Srbiji u velikoj meri povezani sa subverzivnim aktivnostima Evropske unije, čiji je cilj da na vlast u ovoj zemlji dovede rukovodstvo lojalno Briselu".

SVR navodi da je "cilj evropskog liberalnog mejnstrima da na vlast u ovoj najvećoj balkanskoj zemlji dovede rukovodstvo koje je poslušno i lojalno Briselu". Kako se ističe, evropske elite su spremne da iskoriste godišnjicu tragedije u Novom Sadu 1. novembra, što je postalo okidač za proteste, da "preokrenu" situaciju u svoju korist.