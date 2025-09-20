Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je vojnoj paradi pod nazivom „Snaga jedinstva“ povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

"Ovo je ponos Srbije. Na ovome smo zajedno radili, vojnici i građani, država i narod.

Ovo je i opstanak i pobeda Srbije, koja hoće mir i prosperitet i ume da sačuva svoje dostojanstvo, teritoriju i budućnost. Ovo je naša snaga.

Snaga jedinstva!

Živela Vojska Srbije!

Živela Srbija", napisao je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu nakon parade. 

Sve o vojnoj paradi možete da pročitate u našem blogu klikom ovde. 

