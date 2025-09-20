HRVATI UŽIVO PRATE VELIKU VOJNU PARADU IZ BEOGRADA Ocena komšiluka: Vučić je digao vojsku iz pepela i stvorio regionalnu silu - VELIKA POZORNICA VOJNE MOĆI!
Danas je u Beogradu održan spektakl velike vojne parade "Snaga jedinstva 2025" koja je pokazala građanima Srbije snagu Vojske Srbije. Kako smo mogli videti, parada je medijski u Srbiji ispraćena kako dolikuje, ali ne samo kod nas već i kod komšija.
Naime, kako se moglo videti i hrvatski mediji su uživo pratili spektakl iz minuta u minut.
- UŽIVO U Srbiji krenula velika vojna parada: Vučić na ulice poslao 10.000 učesnika, 600 vozila, 70 aviona i rakete - glasio je jedan od naslova.
Tekst je počet i snažnim citatom predsednika Srbije Aleksandra Vučića kojim se savršeno opisuje spektakl koji je viđen u Beogradu.
- Srbija bi odavno bila pregažena. To danas niko ne može da uradi. Zato ćemo građanima pokazati da mogu mirno da spavaju jer je ovo stabilna zemlja.
A potom se dodaje da je Novi Beograd u 11 časova postao velika pozornica vojne moći.
Kurir.rs/Večernje novosti