Danas je u Beogradu održan spektakl velike vojne parade "Snaga jedinstva 2025" koja je pokazala građanima Srbije snagu Vojske Srbije. Kako smo mogli videti, parada je medijski u Srbiji ispraćena kako dolikuje, ali ne samo kod nas već i kod komšija.

Naime, kako se moglo videti i hrvatski mediji su uživo pratili spektakl iz minuta u minut.

- UŽIVO U Srbiji krenula velika vojna parada: Vučić na ulice poslao 10.000 učesnika, 600 vozila, 70 aviona i rakete - glasio je jedan od naslova.

Tekst je počet i snažnim citatom predsednika Srbije Aleksandra Vučića kojim se savršeno opisuje spektakl koji je viđen u Beogradu.

- Srbija bi odavno bila pregažena. To danas niko ne može da uradi. Zato ćemo građanima pokazati da mogu mirno da spavaju jer je ovo stabilna zemlja.

A potom se dodaje da je Novi Beograd u 11 časova postao velika pozornica vojne moći.

