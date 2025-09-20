Slušaj vest

Danas je održana velika vojna parada "Snaga jedinstva 2025" na platou ispred Palate Srbija. Iako su građani mogli da vide snagu Vojske Srbije u punom sjaju, čini se ipak su pojedini mediji došli sa namerom da provociraju građane koji su došli iz cele Srbije da prisustvuju spektaklu.

Tako je novinarka N1 prišla građanima sa pitanjem "Odakle ste?".

- Mi smo iz Srbije, a odakle ste vi? - odgovorila je gospođa na skupu i dodala:

- Niste vi iz Srbije. Vi ste protiv Srbije!

Čini se da će upravo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, iako im je stalno na meti, morati da ih brani od gnevnog naroda!

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku:

