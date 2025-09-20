Slušaj vest

Danas je održana velika vojna parada "Snaga jedinstva 2025" na platou ispred Palate Srbija. Iako su građani mogli da vide snagu Vojske Srbije u punom sjaju, čini se ipak su pojedini mediji došli sa namerom da provociraju građane koji su došli iz cele Srbije da prisustvuju spektaklu. 

Tako je novinarka N1 prišla građanima sa pitanjem "Odakle ste?".

- Mi smo iz Srbije, a odakle ste vi? - odgovorila je gospođa na skupu i dodala: 

- Niste vi iz Srbije. Vi ste protiv Srbije!

Čini se da će upravo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, iako im je stalno na meti, morati da ih brani od gnevnog naroda!

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku: 

Sve o vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025" pročitajte u našem tekstu UŽIVO.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoOVO SU NOVITETI VOJSKE SRBIJE! Građani oduševljeni vojnom snagom države: Rakete sa dometom do 300 kilometara, sistemi lutajuće municije i ruski "Krasuh" (FOTO)
2025-09-20 12_17_12-WhatsApp.png
PolitikaHRVATI UŽIVO PRATE VELIKU VOJNU PARADU IZ BEOGRADA Ocena komšiluka: Vučić je digao vojsku iz pepela i stvorio regionalnu silu - VELIKA POZORNICA VOJNE MOĆI!
Untitled-2 copy.jpg
DruštvoOVO REGION JOŠ NIJE VIDEO! Građani ponosno gledaju početak velike vojne parade "Snaga jedinstva 2025", a evo i šta ih je ODUŠEVILO! (VIDEO)
Screenshot 2025-09-20 104627.jpg
Društvo"OVAJ DATUM JE VAŽAN ZA NAS, VOJSKA SRBIJE JE JAKA I OSTAĆE!" Građani došli iz cele Srbije na veliku vojnu paradu "Snaga jedinstva 2025": Evo šta kažu za Kurir!
WhatsApp Image 2025-09-20 at 10.09.30_b02f4678.jpg