Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan svojim prisustvom na vojnoj paradi "Snaga jedinstva" ukazao veliku čast našoj zemlji i narodu.

"Danas sam imao priliku da na aerodromu “Nikola Tesla” ispratim velikog prijatelja Srbije, predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana, koji je prethodno prisustvovao vojnoj paradi “Snaga jedinstva”.

Svojim prisustvom Mohamed bin Zajed ukazao je veliku čast našoj zemlji i našem narodu.

Hvala na iskazanom poverenju i dubokom prijateljstvu!

Srbija će uvek sa ponosom i poštovanjem dočekivati svoje prijatelje iz Ujedinjenih Arapskih Emirata", objavio je Mali na zvaničnom Instagram nalogu.

