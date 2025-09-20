"JAKA VOJSKA JE GARANT SUVERENITETA I NEZAVISNOSTI" Ministarka Stamenkovski: Vojna parada prilika da se podsetimo koliko smo snažni kada stojimo zajedno
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, prisustvovala je danas vojnoj paradi u Beogradu, "Snaga jedinstva 2025" i istakla da je jaka vojska garant suvereniteta i nezavisnosti.
"Danas je Srbija još jednom pokazala snagu svog jedinstva, ponos i slobodarski duh. Vojna parada "Snaga jedinstva" bila je veličanstvena prilika da se podsetimo koliko smo snažni kada stojimo zajedno – vojnici, narod i država.
Prolazak jedinica i defile naše vojske izazvali su ponos i divljenje. Let aviona i helikoptera podsetio nas je na hrabrost i spremnost naših ljudi. A ono što ostaje najvažnije jeste poruka: Srbija čuva svoju slobodu, svoju zastavu i svoje jedinstvo.
Hvala svima koji su bili deo ovog istorijskog dana i koji su svojim prisustvom i podrškom pokazali da je snaga Srbije u našem jedinstvu", istakla je ministarka.