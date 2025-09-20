Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, prisustvovala je danas vojnoj paradi u Beogradu, "Snaga jedinstva 2025" i istakla da je jaka vojska  garant suvereniteta i nezavisnosti. 

"Danas je Srbija još jednom pokazala snagu svog jedinstva, ponos i slobodarski duh. Vojna parada "Snaga jedinstva" bila je veličanstvena prilika da se podsetimo koliko smo snažni kada stojimo zajedno – vojnici, narod i država.

Prolazak jedinica i defile naše vojske izazvali su ponos i divljenje. Let aviona i helikoptera podsetio nas je na hrabrost i spremnost naših ljudi. A ono što ostaje najvažnije jeste poruka: Srbija čuva svoju slobodu, svoju zastavu i svoje jedinstvo.

Hvala svima koji su bili deo ovog istorijskog dana i koji su svojim prisustvom i podrškom pokazali da je snaga Srbije u našem jedinstvu", istakla je ministarka. 

