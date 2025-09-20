Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević prisustvovao je vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025", koja je danas održana u prestonici Srbije.

- SNAGA JEDINSTVA! Vojska Srbije na ponos svih građana Srbije! Živela Srbija - naveo je na svom Instagramu Vučević.

Sve o vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025" pročitajte u našem tekstu UŽIVO.

Kurir.rs

