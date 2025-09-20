Danas je odražana vojna parada "Snaga jedinstva 2025" ispred Palate Srbija u Beogradu
SNAGA JEDINSTVA! Vučević podelio MOĆNU poruku sa vojne parade "Snaga jedinstva 2025": O ovom spektaklu će se dugo pričati! (FOTO)
Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević prisustvovao je vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025", koja je danas održana u prestonici Srbije.
- SNAGA JEDINSTVA! Vojska Srbije na ponos svih građana Srbije! Živela Srbija - naveo je na svom Instagramu Vučević.
