Predsednik i vrhovni komandant Vojske Srbije je danas prisustvovao velikoj vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025" u Beogradu. On se nakon defilea oglasio:

- Ovo je ponos Srbije. Na ovome smo zajedno radili, vojnici i građani, država i narod. Ovo je i opstanak i pobeda Srbije, koja hoće mir i prosperitet i ume da sačuva svoje dostojanstvo, teritoriju i budućnost. Ovo je naša snaga. Snaga jedinstva - naglasio je Aleksandar Vučić.

Poslednje pripreme za ceremoniju dodele ordenja Izvor: Petar Aleksić

Na početku ceremonije je intonirana himna Bože pravde.

Vučić je na početku obraćanja pozdravio okupljene zvanice, i podsetio na reči Milana Rakića.

- Pevajući o jedinstvu Srba i srpstva kaže: Ja osećam ipak, ispod svežih grana, I kalema novih da, ko nekad jaka, U korenu starom struji snažna hrana, Neiscrpna krepkost starinskih junaka. Poštovani laureati, vratio sam se iz Japana, i video sam kako je Osaka bila okićena našim trobojkama. Ponosno se vijorila naša zastava na povetarcu, i gledajući u nju video sam i Mojkovac, i Kajmakčalan i Čelopek, i apoteozu seljačkih sinova u vitezove - rekao je on.

Ističe da je najglasnije čuo "Ave Srbija" Jovana Dučića.

- 1915. je video da će Srbija biti večna i da će živeti. Naša zastava je najlepša, jer je najskuplja. A najskuplja je jer je plaćena nevinom krvlju. Srpski vojnik je imao promenljivu sreću, ali nikada nije izgubio pukovsku zastavu - naglasio je predsednik.

Živelo naše narodno jedinstvo, slava miloj zastavi, živela Srbija i Republika Srpska, rekao je predsednik na kraju.

Odlikovani su profesor Milan Petričković, Maksa Ćatović, Milisav R. Đenić, Slobodan Kanjevac, novinarka RTS Vesna Radosavljević, Pero Luković iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona Kraljevo, Javna ustanova Spomen područke Donja Gradina, KUD Kolo Berane, Vasilije Galjak iz Zubinog Potoka, pevačica Dragica Radosavljević Cakana, Aleksandra i Milija Stanić.

Za ispoljenu hrabrost odlikovani su radnici JKP Zelenilo Beograd Zoran Mimat, Srđan Stanković i David Stojaković.