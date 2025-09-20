Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić podelio je delić atmosfere sa današnjeg spektakla velike vojne parade "Snaga jedinstva 2025", održane u Beogradu. 

- Ponos Srbije, naša snaga, snaga jedinstva. Živela Srbija - napisao je uz podeljene kadrove spektakla. 

Sve o vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025" pročitajte u našem tekstu UŽIVO.

