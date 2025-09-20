Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas sednici Saveta za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske u proširenom sastavu.

1/15 Vidi galeriju Aleksandar Vučić na sednici Saveta za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske u proširenom sastavu Foto: Petar Aleksić

Vučić se potom obratio iz Palate Srbija.

- Posebna mi je čast što mogu sve da vas pozdravim danas. Ovaj savet je više od formalnog tela, on je simbol našeg zajedničkog puta, čvrstog poverenja i stalnog opredeljenja da naše paralelne veze neprestano razvijamo. Okupljanje u ovom formatu potvrđuje da je saradnja između Srbije i Srpske trajna vrednost i jedna od stubova naše ukupne politike mira i stabilnosti u regionu.

- Kada smo prošle godine uspešno održali prvi Sabor ovde u Beogradu imali smo jasnu viziju kako da konstatno unapređujemo vez između Srbije i Srpske. Nailazili smo na osude različitih vrsta kako tobož time izazivamo haos u regionu i pripremamo se za sukobe do zlonamernih optužbi iz domaćih redova kako je Sabor bio samo predstava za javnost, skretanje paženj, prazna forma bez suštine i tako dalje. Naravno nijedno od tih tumačenja nije bilo ni blizu istine. Srbija i Srpska razvijaju sveobuhvatnu saradnju sa veoma konkretnim sadržajem te saradnje

- Kao što smo znali, kada oni drže parade onda je to "divni mimohod", a kada Srbi drže malo uspešniju i veću paradu, onda je to "pretnja regionu". Sve očekivano, ništa novo, ništa što nismo mogli da očekujemo i uvek je tako bilo i uvek će tako biti. Bićemo dobri kao narod samo ako budemo dovoljno slabi da mogu svi da nas gaze, a čim to nije slučaj, odmah smo "pretnja svima" i to je, valjda, lekcija koju smo uspeli da naučimo u prethodnom periodu

- Naše je da sačuvamo narod od istorijske katastrofe u koju mnogi hrle. Čuvaćemo nezavisnost, suverenitet.

1/14 Vidi galeriju Vučić i Dodik Foto: Petar Aleksić

Vučić se potom osvrnuo i na situaciju koja je zadesila Republiku Srpsku.

- Srbija i Srpska razvijaju sveobuhvatnu saradnju sa veoma konkretnim sadržajem te saradnje, deklaracija o zaštiti političkih prava, i zajedničke budućnosti srpskog naroda koja je usvojena 8. juna 2024 godine koja je temelj na kojoj gradimo našu budućnost a to nije usmereno ni protivkoga nego za dobrobit svih u regionu. Ne želim da imamo defanzivnu poziciju i da nekome objašnjavam da time ne kršimo postulate međunarodnog javnog prava, povelje Ujedinjenih nacija,rezulciju UN. Mi smo se držali slova dejtonskog sporazuma, vodili računa o tome, poštovali sve druge, uvek bili napadani, optuživani za ono što nikada nismo učinili ili za ono što nikada nije palo na pamet da učinimo.

- Pod ogromnim pritiskom je bila RS, Milorad Dodik i njegova porodica. To ima veze sa činjenicam a ne da li ste u politici ovakvi ili onakvi. Uvek postoji neko na koga moraju da računaju. To je majka Srbija i Srbije će uvek biti uz svoj narod.

Milorad Dodik je naglasio da je potreban mir na ovim prostorima. Istakao je da je ono što se dešava u Srbiji deo hibridnog rata, tj. pokušaj obojene revolucije.

- Hvala vam što nastojite da sve uradite na miran način - kazao je Dodik Vučiću.

Upozorio je na udruženi zločinački poduhvat kolektivnog Zapada i muslimanske političke elite protiv srpskog naroda u Republici Srpskoj.

- Naravno da ćemo mi pružiti otpor - poručio je predsednik Dodik.

- Ne bežimo od svojih demokratskih razlika, otvoreno ih iskazujumo i govorimo o svemu. Ranije je taj odnos bio zasnovan na liderskoj sujeti, a onaj ko je pomislio da je veći i jači on je gledao kako da odgovori ovom drugom - poručio je Vučić.

- Nisam toliko glup da ne primetim kakve sve teorije zavere o Srbiji kruže, kada su najavili da neki specijalni gosti dolaze na paradu, da smo imali pozive iz svih zapadnih ambasada u Srbiji. Krenula je hajka. Pa sam rekao da mene zovu. E kad mene treba da zovu, onda pola njih neće da zove. Ohlade se od svojih namera. Nisam glup koliko neko zamišlja da jesam. Još sam manje glup kada me neko ubeđuje da su Tirana i Podgorica bolje od Beograda. Ali poštujem naše komšije. Voditi državu je malo komplikovanije nego voziti čamac ili brod.

Ističe da su na zapadu frustrirani i da imaju komplekse pošto ne mogu da pobede Ruse na frontu.

- Moraju da pronađu nekog koga mogu da pobede, pa vas samo molim da to opet ne bude srpski narod, kao što je bezbroj puta bio, jer niko za nama ni da prolije suzu neće.

- Bitno je da sačuvamo odnose Srbije i RS na najvišem nivou. Da vi uvek znate da imate Srbiju uz sebe, a mi znamo koliko narod u Republici Srpskoj voli Srbiju i ja toliko volim Republiku Srpsku.