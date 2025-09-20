Slušaj vest

Hrvatska je ponovo u transu. Povod? Tenkovi na ulicama Beograda u okviru vojne parade. Vojne parade koja se održala u glavnom gradu Srbije, hiljadama kilometara daleko od Zagreba. Manifestacija koja je građanima Srbije pokazala ponosno svoju vojsku u Hrvatskoj je opisana kao da smo na ivici rata!

"Tenkovi na ulicama Beograda: Koliko je jaka srpska vojska?", odjekuje naslov teksta na zagrebačkom Indexu, preuzet za tu "prigodu" sa Dojče vele (DW), koji je dao naslov "Vojna parada u Beogradu: između zastrašivanja i simbolike".

I naravno da je za komentar pozvan analitičar iz Srbije, jer opštepoznato je da ovu zemlju najradije "pljunu" oni koji u njoj žive.

Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je za Dojče vele da je "potreba da se izvede mnogo tehnike  - infantilna"!?

DW.jpg
DW: Tekst o vojnoj paradi u Beogradu Foto: Printscreen Dw

"Ne izlaže se optimalna količina, nego velika količina. Cilj je da bude veliko, da se stvori slika o tome da postoji mnogo nečega. Umesto da se pokaže pet komada nekog sredstva, pokazuje se po 40–50", kaže Radić.

Aha. A da li je infantilno kad Hrvatska izlaže američke helikoptere, nemačke haubice i donirane vojne kamione na svojim paradama? Je li tada racionalno, ozbiljno, strateški promišljeno? Ili su samo srpske tenkovske kolone te koje izazivaju regionalne traume?

Dakle, samo da osvežimo pamćenje: kada je Hrvatska slavila godišnjicu zločinačke akcije "Oluja", najvećeg etničkog čišćenja u Evropi posle Drugog svetskog rata - to je bio "veličanstveni mimohod".

Index Oluja.jpg
Tekst na Indexu o vojnoj paradi u Zagrebu Foto: Printscreen Index

Kada stotine hiljada ljudi urla ustaški pozdrav "Za dom spremni" u centru Zagreba, na Tompsonovom koncertu - to je "kulturni identitet". Kada isti taj ustaški pozdrav poslanik u hravtskom saboru izgovori javno - to je sloboda govora, a ne oživljavanje ustašstva na državnom nivou!

Kad Hrvatska sklapa vojne saveze sa Albanijom i tzv. Kosovom - to je "strateško partnerstvo".

Ali kada Srbija modernizuje sopstvenu vojsku, ulaže u bezbednost i prikazuje svojim građanima, u svom glavnom gradu ono što poseduje - e to je za susjede "demonstracija sile" i "pretnja regiji".

Ako nekome dosad nije bilo jasno kako funkcionišu  dvostruki aršini, i ljudski i medijski - evo sad mu je prilika da sazna.

Ako nekom nije jasna razlika - ovde se ne slavi progon 250.000 ljudi, ne diže se ruka u fašistički pozdrav, ne puštaju se u pesme o klanju i logorima. Nema urlanja, nema mržnje, samo pokazivanje snage države koja ima puno pravo da se brani i zaštiti svoje interese.

Vojna parada Snaga jedinstva 2025-gusenice Izvor: Petar Aleksić

Ako vojna sila, opremljena i moderna, garantuje mir u zapadnim zemljama, zašto ne bi i ovde?

Zato što je vrlo jasno da Srbija svima smeta. I država Srbija i Vojska Srbije. A smeta jer bi svi u regionu - a da se ne lažemo, naročito zvanični Zagreb - želeli da vide Srbiju slabu, ekonomski iscrpljenu, vojno zanemarenu i politički ucenjenu. Vojna parada u Beogradu ne šalje poruku rata, već poruku suvereniteta. I to je ono što najviše boli, jer pokazuje da Srbija više nije nečija igračka.

Srpska vojska nikome ne preti. Predsednik Vučić danas je poručio da je na vojnoj paradi "Snaga jedisntav 2025" predstavljen ponos Srbije, da "hoćemo mir, ali čuvamo teritoriju".

Srbija nikome ne duguje objašnjenje što brani sebe. Ni danas, ni ubuduće.

