Hrvatska je ponovo u transu. Povod? Tenkovi na ulicama Beograda u okviru vojne parade. Vojne parade koja se održala u glavnom gradu Srbije, hiljadama kilometara daleko od Zagreba. Manifestacija koja je građanima Srbije pokazala ponosno svoju vojsku u Hrvatskoj je opisana kao da smo na ivici rata!

"Tenkovi na ulicama Beograda: Koliko je jaka srpska vojska?", odjekuje naslov teksta na zagrebačkom Indexu, preuzet za tu "prigodu" sa Dojče vele (DW), koji je dao naslov "Vojna parada u Beogradu: između zastrašivanja i simbolike".

I naravno da je za komentar pozvan analitičar iz Srbije, jer opštepoznato je da ovu zemlju najradije "pljunu" oni koji u njoj žive.

Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je za Dojče vele da je "potreba da se izvede mnogo tehnike - infantilna"!?

DW: Tekst o vojnoj paradi u Beogradu Foto: Printscreen Dw

"Ne izlaže se optimalna količina, nego velika količina. Cilj je da bude veliko, da se stvori slika o tome da postoji mnogo nečega. Umesto da se pokaže pet komada nekog sredstva, pokazuje se po 40–50", kaže Radić.

Aha. A da li je infantilno kad Hrvatska izlaže američke helikoptere, nemačke haubice i donirane vojne kamione na svojim paradama? Je li tada racionalno, ozbiljno, strateški promišljeno? Ili su samo srpske tenkovske kolone te koje izazivaju regionalne traume?

Dakle, samo da osvežimo pamćenje: kada je Hrvatska slavila godišnjicu zločinačke akcije "Oluja", najvećeg etničkog čišćenja u Evropi posle Drugog svetskog rata - to je bio "veličanstveni mimohod".

Tekst na Indexu o vojnoj paradi u Zagrebu Foto: Printscreen Index

Kada stotine hiljada ljudi urla ustaški pozdrav "Za dom spremni" u centru Zagreba, na Tompsonovom koncertu - to je "kulturni identitet". Kada isti taj ustaški pozdrav poslanik u hravtskom saboru izgovori javno - to je sloboda govora, a ne oživljavanje ustašstva na državnom nivou!

Kad Hrvatska sklapa vojne saveze sa Albanijom i tzv. Kosovom - to je "strateško partnerstvo".

Ali kada Srbija modernizuje sopstvenu vojsku, ulaže u bezbednost i prikazuje svojim građanima, u svom glavnom gradu ono što poseduje - e to je za susjede "demonstracija sile" i "pretnja regiji".

Ako nekome dosad nije bilo jasno kako funkcionišu dvostruki aršini, i ljudski i medijski - evo sad mu je prilika da sazna.

Ako nekom nije jasna razlika - ovde se ne slavi progon 250.000 ljudi, ne diže se ruka u fašistički pozdrav, ne puštaju se u pesme o klanju i logorima. Nema urlanja, nema mržnje, samo pokazivanje snage države koja ima puno pravo da se brani i zaštiti svoje interese.

Vojna parada Snaga jedinstva 2025-gusenice Izvor: Petar Aleksić

Ako vojna sila, opremljena i moderna, garantuje mir u zapadnim zemljama, zašto ne bi i ovde?

Zato što je vrlo jasno da Srbija svima smeta. I država Srbija i Vojska Srbije. A smeta jer bi svi u regionu - a da se ne lažemo, naročito zvanični Zagreb - želeli da vide Srbiju slabu, ekonomski iscrpljenu, vojno zanemarenu i politički ucenjenu. Vojna parada u Beogradu ne šalje poruku rata, već poruku suvereniteta. I to je ono što najviše boli, jer pokazuje da Srbija više nije nečija igračka.