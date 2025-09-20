VUČIĆ O VELIKOJ VOJNOJ PARADI: Kada ih oni drže onda je to "mirni mimohod", a kada Srbi drže malo uspešniju i veću paradu, onda je to "pretnja regionu"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na sednici Saveta za saradnju Srbije i Srpske u Palati Srbija poručio da se Srbima parade uvek proglašavaju pretnjom, dok se drugima nazivaju mirnim mimohodima. Takođe je istakao da je zadatak države da zaštiti narod od istorijske katastrofe.
Predsednik je rekao da je ponosan na vojnu paradu.
- Kao što smo znali, kada oni drže parade onda je to "divni mimohod", a kada Srbi drže malo uspešniju i veću paradu, onda je to "pretnja regionu". Sve očekivano, ništa novo, ništa što nismo mogli da očekujemo i uvek je tako bilo i uvek će tako biti. Bićemo dobri kao narod samo ako budemo dovoljno slabi da mogu svi da nas gaze, a čim to nije slučaj, odmah smo "pretnja svima" i to je, valjda, lekcija koju smo uspeli da naučimo u prethodnom periodu - rekao je Vučić.
Istakao je da pred nama nije lak period jer se stvari u svetu odvijaju ubrzano.
- Taj put velikih sila ne vidim da vodi bilo gde drugo sem u ambis. Naše je da ne završimo na tom mestu, naše je da sačuvamo srpski narod od istorijske katastrofe u koju mnogi narodi hrle - naveo je Vučić.
Kurir.rs