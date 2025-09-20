- Kao što smo znali, kada oni drže parade onda je to "divni mimohod", a kada Srbi drže malo uspešniju i veću paradu, onda je to "pretnja regionu". Sve očekivano, ništa novo, ništa što nismo mogli da očekujemo i uvek je tako bilo i uvek će tako biti. Bićemo dobri kao narod samo ako budemo dovoljno slabi da mogu svi da nas gaze, a čim to nije slučaj, odmah smo "pretnja svima" i to je, valjda, lekcija koju smo uspeli da naučimo u prethodnom periodu - rekao je Vučić.