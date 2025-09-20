Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas sa predsednikom Miloradom Dodikom sednici Saveta za saradnju Republike Srbije i Republike Srpske u proširenom sastavu.

Predsednik Vučić i Milorad Dodik obratili su se javnosti nakon sednice.

1/13 Vidi galeriju Obraćanje Vučića i Dodika posle sednice Saveta za saradnju RS i Srbije Foto: Petar Aleksić

Prvi se javnosti obratio predsednik Srbije.

- Verujem da smo danas uspeli da pokažemo snagu i moć Srbije i koliko je to važan odvraćajući činilac od potencijalnog napada na našu zemlju. Mogli ste da vidite koliko smo novca uložili u našu vojsku.

- Današnji izgled naše vojske je bukvalno svemirski u odnosu na ono što smo imali i za to smo zahvalni narodu Srbije.

Foto: Petar Aleksić

- Dodiku sam zahvalan na ljubavi koju uvek pokazuje Srbiji. Saglasni smo oko svega, kad postoje sitnice oko kojih nismo, demokratski to rešavamo. Srpska ne sme da plaća račun našim sukobima, kao ni Srbija.

- Ja verujem u snagu srpske ali će ona uvek imati Srbiju iza sebe - rekao je Vučić.

- Taj put velikih sila ne vidim da vodi bilo gde drugo sem u ambis. Naše je da ne završimo na tom mestu, naše je da sačuvamo srpski narod od istorijske katastrofe u koju mnogi narodi hrle - naveo je on.

Kaže da su Srpska i Dodik pod teškim pritiskom.

- Republika Srpska je prošla kroz težak period, a lakši nije pred njom. Bez obzira na težinu situacije sa kojom se Republika Srpska bude suočavala uvek postoji majka Srbija i Srbija će uvek biti uz svoj narod - rekao je Vučić.

Potom se javnosti obratio Milorad Dodik.

- Danas smo videli ponovo da nam je vraćen ponos. Srbija je sve učinila pod pokroviteljstvom Vučića. To je odbrana iz čitavog srpskog naroda i po tom pogledu puni smo ponosa.

- Naši odnosi između RS i Srbije su na najboljem mogućem nivou, puni razumevanja. Nikada nismo od bilo čega pravili problem koji bi ugrozio naš odnos. Uvek smo vodili računa da čak druge i drugačije ne izazovemo ni na koji način. Sve što smo govorili nije bilo na štetu drugog naroda, samo u funkciji interesa našeg naroda. Danas iz ove saradnje je napravljen jedan važan komunalni projekat.

Foto: Petar Aleksić

On je iskoristio priliku da se zahvali predsedniku Vučiću na podršci u izgradnji auto-puta, istakavši da je njihov cilj da se izgradi auto-put do Beograda, te da nas to približi u svakom pogledu.

- Mi volimo veliku Srbiju, veliku u smislu njene moći, Srbiju koja se brani i ne da na sebe. Danas smo puni nepravde, vode se različiti oblici hibridnog rata.

- Ponosan sam i ne zanimaju me frustrirani tipovi iz regiona koji se uvek ponašaju protiv Srbije. Njihovo poimanje je "što slabija Srbija, to bolja Srbija". Mi se razlikujemo u bazičnom odnosu - rekao je Dodik.

Vučić je potom odgovorio na pitanje novinara o izjavama o vojnoj paradi iz regiona. Tom prilikom govorio je i o blokaderima.

- Ove godine su bile godine velikih parada, ali je bilo i mnogo malih, kako bi Hrvati rekli mimohode. Oni su prognali 250.000 ljudi sa svojih ognjišta. Sam povod je, ne samo bizaran nego mnogo više od toga. Ali, ja sam za razliku od njih imao mnogo trpeljivosti da kažem šta su činjenice - imali su dobru paradu, prikazali sebe kao ozbiljnu državu, ja sam im na tome čestitao. Žao mi je što oni nisu u stanju da sagledavaju stvari objektivno, da kažu da je naša vojska izuzetno dobro snabdevena. Naši raketni sistemi su izuzetni dobro opremljeni. Moramo da ubrzamo sa točkašima. Ono gde smo mnogo napredovali su dronovi. Izraelski hermes vam daje signal, pokupe koordinate i mogu istovremeno neverovatnom preciznošću da gađaju.

Foto: Petar Aleksić

- Činjenice su te koje kroje realnost. To što se niko od blokadera nije pozitivno izjasnio, oni drže demonstracije zbog izgradnje tri mosta u Novom Sadu. Što biste očekivali da pohvale svoju vojsku i vole svoj narod? Oni vole samo sebe. Nisu u stanju da pokažu lojalnost bilo kome sem sebi i svojim leđima.

- Oni sami veruju u svoje ludosti. U našem narodu postoji poslovica "Što je tikva praznija, to je bezobraznija". Uvek je lako napadati tuđi trud. Potpuna neodgovornost, briga te za sve. Samo ideš, pljuneš ovamo i onamo, kritikuješ sve, a u suštini pojma nemaš, ali si u stanju da kritikuješ. Ja sam presrećan jer sam od naroda čuo samo pozitivne reakcije.

- 47.392 čoveka su prošla kroz vrata. Blokadera koji su zaustavljeni bilo je 186 - istakao je Vučić.

- Nadam se da ste srećni bar malo u odnosu na ono koliko sam ja danas zadovoljan i srećan - zaključio je Vučić.