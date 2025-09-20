Slušaj vest

Lider vladajuće koalicije u Republici Srpskoj (RS) i bivši predsednik RS Milorad Dodik izjavio je danas da se protiv Srbije i RS vode različiti oblici hibridnog rata koji se prilagođava gotovo svakodnevno ciljevima koje možemo da nađemo negde tamo na Zapadu.

"Ne mogu da podnesu da Srbija i RS ne žele da uvedu sankcije Rusiji, zato nas treba ponovo kažnjavati", rekao je Dodik na sednici Saveta za saradnju Srbije i RS u proširenom sastavu.

Kako je naveo, protiv Srbije i RS se vodi hibridni rat, hibridni pritisak, koji je "deo plana koji decenijama egzistira na ovom prostoru", kao i da zato "ne može da kaže ništa dobro o Evropskoj uniji".

"Naravno da ćemo mi pružiti otpor", poručio je Dodik, ističući i da je potreban mir na ovim prostorima.

On je Vučiću zahvalio "što nastoji da sve uradi na miran način", da pokaže da Srbija nije ni za kakve sukobe.

"Danas smo se okupili ovde da pokažemo jedinstvo i snagu", rekao je Dodik, koji je na konferenciji za novinare posle sednice rekao i da su "odnosi Srbije i RS na najboljem mogućem nivou, puni razumevanja, pa i na onim tačkama oko kojih se možda ne složimo odmah". ; "To nije zavera. To je potreba da zajednički radimo kao odgovorna narodna rukovodstva. Sve što smo radili nije nikada bilo na štetu nekog drugog ili trećeg naroda", rekao je Dodik.

On je istakao značaj kroz saradnju zajednički sprovedenih komunalnih i infrastrukturnih projekata.

"Mi iz RS uzvraćamo ljubavlju koju imamo za Srbiju", poručio je.

On je ponovio i na konfernciji za novinare da se protiv Srbije i RS vode se različiti oblici hibridnog rata, kao i da Srbiju pokušavaju da oslabe tim hibridnim operacijama.

"Učinićemo sve da očuvamo stabilnost i mir i mi ćemo pratiti politiku Srbije na tom planu kao što jednako pratimo politiku Srbije i u pogledu NATO i nekih drugih stvari", rekao je lider vladajuće koalicije u RS.

Dodik, koji je danas u Beogradu prisustvovao vojnoj paradi pod nazivom "Snaga jedinstva", rekao je da je parada poruka da je Srbija snažna ekonomski i međunarodno.