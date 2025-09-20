Slušaj vest

Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu i istinu Grgur, pozdravio je održavanje vojne parade u Beogradu:

- Svet i Evropa videli su moć Srbije, neka znaju da Srbija nije šaka pirinča, otkada je vodi predsednik Srbije i vrhovni komadant Aleksandar Vučić. Predsedniče, Vama kao i pripadnicima Vojske Srbije, ministarstvu odbrane i građanima naše zemlje čestitam vojnu paradu. Ponosni smo što imamo ovakvu vojsku! Srećno vam srpski Obilići!

