Narodni poslanik
GRGUR O VOJNOJ PARADI: Svet je video moć Srbije, neka znaju da Srbija nije šaka pirinča
Slušaj vest
Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu i istinu Grgur, pozdravio je održavanje vojne parade u Beogradu:
- Svet i Evropa videli su moć Srbije, neka znaju da Srbija nije šaka pirinča, otkada je vodi predsednik Srbije i vrhovni komadant Aleksandar Vučić. Predsedniče, Vama kao i pripadnicima Vojske Srbije, ministarstvu odbrane i građanima naše zemlje čestitam vojnu paradu. Ponosni smo što imamo ovakvu vojsku! Srećno vam srpski Obilići!
Reaguj
Komentariši