"SNAGU CRPIMO IZ JAKIH KORENA, DUBOKO URASLIH U NAŠU SRBIJU" Vučić objavio MOĆAN SNIMAK VOJNE PARADE: Živelo narodno jedinstvo, slava zastavi, živela Srbija!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je moćan snimak sa vojne parade koja je danas održana u Beogradu.
U opisu video snimka Vučić je poručio:
- Snagu crpimo iz jakih korena, duboko uraslih u našu Srbiju. Živelo narodno jedinstvo, slava našoj zastavi, živela Srbija!
Na paradi je, podsetimo, učestvovalo više od 10.000 pripadnika Vojske Srbije, čak 70 različitih letlica, 600 borbenih vozila i oko 20 plovila.
