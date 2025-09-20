Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je moćan snimak sa vojne parade koja je danas održana u Beogradu. 

U opisu video snimka Vučić je poručio:

- Snagu crpimo iz jakih korena, duboko uraslih u našu Srbiju. Živelo narodno jedinstvo, slava našoj zastavi, živela Srbija!

Na paradi je, podsetimo, učestvovalo više od 10.000 pripadnika Vojske Srbije, čak 70 različitih letlica, 600 borbenih vozila i oko 20 plovila.

Detaljno o tome pročitajte klikom OVDE.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ O VELIKOJ VOJNOJ PARADI: Kada ih oni drže onda je to "mirni mimohod", a kada Srbi drže malo uspešniju i veću paradu, onda je to "pretnja regionu"
IMG-20250920-WA0588.jpg
Politika"PONOS SRBIJE, NAŠA SNAGA - SNAGA JEDINSTVA!" Predsednik Vučić podelio moćne kadrove velike vojne parade u Beogradu! (VIDEO)
parada7.png
PolitikaHRVATI UŽIVO PRATE VELIKU VOJNU PARADU IZ BEOGRADA Ocena komšiluka: Vučić je digao vojsku iz pepela i stvorio regionalnu silu - VELIKA POZORNICA VOJNE MOĆI!
Untitled-2 copy.jpg
PolitikaJAKA PORUKA PREDSEDNIKA SRBIJE PRED VOJNU PARADU: Vučić se oglasio ovim rečima
profimedia-1000349171.jpg