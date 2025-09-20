Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas u Palati Srbija odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Nakon ceremonije, predsednik se uz poruku oglasio na svom Instagram nalogu.

- Vi ste svojim delima pokazali kako izgleda istinska služba otadžbini i kako se lični primer pretvara u kolektivnu snagu. Na dan kada obeležavamo proboj Solunskog fronta, kada se sećamo svih onih koji su dali život za slobodu, imamo dužnost da kažemo da njihova žrtva nije bila uzaludna. Ona je bila temelj na kojem počiva naša sigurna kuća, Srbija.

Detaljno o odlikovanjima pročitajte klikom OVDE.

Ne propustitePolitika"SNAGU CRPIMO IZ JAKIH KORENA, DUBOKO URASLIH U NAŠU SRBIJU" Vučić objavio MOĆAN SNIMAK VOJNE PARADE: Živelo narodno jedinstvo, slava zastavi, živela Srbija!
IMG-20250920-WA0466.jpg
PolitikaVUČIĆ SE SUTRA U 10 ČASOVA OBRAĆA JAVNOSTI IZ PALATE SRBIJA Predsednik će govoriti o NOVIM MERAMA DRŽAVE u korist građana
av 1.jpg
Politika"KROZ VRATA SU PROŠLA 47.392 ČOVEKA, A ZAUSTAVLJENIH BLOKADERA BILO 186" Vučić: Demonstriraju zbog 3 mosta u Novom Sadu, kako očekujete da pohvale svoju vojsku?
savvv.jpg
Politika"PONOS SRBIJE, NAŠA SNAGA - SNAGA JEDINSTVA!" Predsednik Vučić podelio moćne kadrove velike vojne parade u Beogradu! (VIDEO)
parada7.png