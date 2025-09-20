- Vi ste svojim delima pokazali kako izgleda istinska služba otadžbini i kako se lični primer pretvara u kolektivnu snagu. Na dan kada obeležavamo proboj Solunskog fronta, kada se sećamo svih onih koji su dali život za slobodu, imamo dužnost da kažemo da njihova žrtva nije bila uzaludna. Ona je bila temelj na kojem počiva naša sigurna kuća, Srbija.