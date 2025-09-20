Politika
"DUŽNI SMO DA SAČUVAMO SNAGU ZA SVOJU DECU I NJIHOVE POTOMKE" Vučić: Vi ste svojim delima pokazali kako se lični primer pretvara u kolektivnu snagu (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas u Palati Srbija odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Nakon ceremonije, predsednik se uz poruku oglasio na svom Instagram nalogu.
- Vi ste svojim delima pokazali kako izgleda istinska služba otadžbini i kako se lični primer pretvara u kolektivnu snagu. Na dan kada obeležavamo proboj Solunskog fronta, kada se sećamo svih onih koji su dali život za slobodu, imamo dužnost da kažemo da njihova žrtva nije bila uzaludna. Ona je bila temelj na kojem počiva naša sigurna kuća, Srbija.
