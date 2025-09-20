Slušaj vest

Princ Naser bin Hamad Al Kalifa iz Bahreina prisustvovao je vojnoj paradi u Beogradu.

Nakon posete, objavio je veličanstvene prizore sa parade na svom Instagram nalogu. 

Princ Bahreina i Vučić Foto: Instagram/nasser13hamad

Prethodno je objavio fotografiju sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. 

- Lider kojeg duboko poštujem i prijatelj kojeg istinski cenim - napisao je ispod fotografije. 

