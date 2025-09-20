Politika
VELIČANSTVENI PRIZORI, ARMIJA ZA PONOS Princ Bahreina objavio video sa Vučićem na vojnoj paradi: "LIDER KOJEG DUBOKO POŠTUJEM I PRIJATELJ KOJEG ISTINSKI CENIM"
Princ Naser bin Hamad Al Kalifa iz Bahreina prisustvovao je vojnoj paradi u Beogradu.
Nakon posete, objavio je veličanstvene prizore sa parade na svom Instagram nalogu.
Princ Bahreina i Vučić Foto: Instagram/nasser13hamad
Prethodno je objavio fotografiju sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
- Lider kojeg duboko poštujem i prijatelj kojeg istinski cenim - napisao je ispod fotografije.
