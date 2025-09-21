Slušaj vest

Cela sala se smejala dok su Dragoljub Draža Petrović, kolumnista "Danasa", i Zoran Kesić pljuvali po rođenom narodu.

Ljudski je napraviti šalu na svoj račun pa i račun svog naroda ali ne i rugati se zemlji iz koje potičeš i medijski festival koristiti za promociju blokaderske politike.

Dok je Petrović pokušavao da bude duhovit sipajući uvredu za uvredom na račun Srba, Hrvati u publici su se grohotom smejali, čak i u trenutku kad je Petrović pokušao i da "pumpa" sa scene, ali to je njima bilo uglavnom smešno...  

Cela sala im je aplaudirala dok su se sprdali na račun srpskog naroda.

 Da li bi ijedan Hrvat tako nešto javno uradio usred Srbije šta god u svojoj glavi mislio o svom narodu, svojoj zemlji...  

