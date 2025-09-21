Slušaj vest

Najveću pažnju privukli su noviteti - ruski sistem za elektronsko ratovanje "Krasuha", dron izraelske proizvodnje "Hermes 900" i raketni sistem "Puls" koji proizvodi firma Elbit.

Parada je završena preletom aviona, među kojima su prvi put bili i francuski "Rafali", koje su u brišućem letu iznad naše prestonice pratili aparati "MiG-29".

Prelet "Rafala" izazvao je bes u Hrvatskoj, o čemu je pisao i vojni komentator "Jutarnjeg lista" Igor Tabak.

- Iako u paradi "Snaga jedinstva" nije bilo službenog segmenta sa saveznicima – treba napomenuti prikaz pojedinih tehničkih noviteta iz Izraela, ali i prelet borbenih aviona "Rafal" iz Francuske – države "strateške saveznice" aktuelne Vlade u Zagrebu, koja krajem jula na hrvatski mimohod ipak nije poslala ni zastavu, ni vojsku, a kamoli vlastitu vojnu tehniku na prelet pod francuskom zastavom - napisao je Tabak.

Podsećamo, Srbija je prošle godine potpisala ugovor sa francuskom kompanijom "Daso" o nabavci nadzvučnih višenamenskih borbenih aviona "Rafal".

"Rafal" je francuski višenamenski dvomotorni mlazni lovac četvrte generacije. Razvio ga je i proizvodi Marsel Daso, zajedno sa svojim tradicionalnim kooperantima. Koncepcijski, ovaj avion se zasniva na aerodinamičkoj šemi delta krila, blisko spregnutog sa kanarom.