Slušaj vest

Najveću pažnju privukli su noviteti - ruski sistem za elektronsko ratovanje "Krasuha", dron izraelske proizvodnje "Hermes 900" i raketni sistem "Puls" koji proizvodi firma Elbit.

Parada je završena preletom aviona, među kojima su prvi put bili i francuski "Rafali", koje su u brišućem letu iznad naše prestonice pratili aparati "MiG-29".

Vojna parada 2025 - Sve fotografije Foto: Petar Aleksić, Marko Karović

Prelet "Rafala" izazvao je bes u Hrvatskoj, o čemu je pisao i vojni komentator "Jutarnjeg lista" Igor Tabak.

WhatsApp Image 2025-09-21 at 09.26.55_c3df54bc.jpg
Foto: Printscreen

- Iako u paradi "Snaga jedinstva" nije bilo službenog segmenta sa saveznicima – treba napomenuti prikaz pojedinih tehničkih noviteta iz Izraela, ali i prelet borbenih aviona "Rafal" iz Francuske – države "strateške saveznice" aktuelne Vlade u Zagrebu, koja krajem jula na hrvatski mimohod ipak nije poslala ni zastavu, ni vojsku, a kamoli vlastitu vojnu tehniku na prelet pod francuskom zastavom - napisao je Tabak.

Vojna parada 2025 - Avioni i helikopteri Foto: Petar Aleksić, Boba Nikolić

Podsećamo, Srbija je prošle godine potpisala ugovor sa francuskom kompanijom "Daso" o nabavci nadzvučnih višenamenskih borbenih aviona "Rafal".

"Rafal" je francuski višenamenski dvomotorni mlazni lovac četvrte generacije. Razvio ga je i proizvodi Marsel Daso, zajedno sa svojim tradicionalnim kooperantima. Koncepcijski, ovaj avion se zasniva na aerodinamičkoj šemi delta krila, blisko spregnutog sa kanarom.

. Njegova maksimalna nosivost je 9.500 kg, što ga čini jedinim lovcem na svetu, koji je u stanju da obavlja misiju pri nošenju 1,5 puta većeg tereta od svoje sopstvene težine. Može obavljati više zadataka sa veoma različitim profilima leta istovremeno, što mu daje visoke višenamenske karakteristike.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ O VELIKOJ VOJNOJ PARADI: Kada ih oni drže onda je to "mirni mimohod", a kada Srbi drže malo uspešniju i veću paradu, onda je to "pretnja regionu"
IMG-20250920-WA0588.jpg
Politika"JA ĆU OTVORENO POHVALITI - SRBIJA IMA NAJBOLJU PVO U EVROPI" Hrvatski stručnjak i bivši general pohvalio našu armiju
pvo.JPG
PolitikaPOZIV NA SKUP PODRŠKE VOJSCI JE LAŽNI MANEVAR BLOKADERA! Besramni pokušaj da se zamaskiraju nasilje, uvrede i napadi i zataška brutalna kampanja protiv vojske
blokaderi vojna parada.jpg
PolitikaVELIČANSTVENI PRIZORI, ARMIJA ZA PONOS Princ Bahreina objavio video sa Vučićem na vojnoj paradi: "LIDER KOJEG DUBOKO POŠTUJEM I PRIJATELJ KOJEG ISTINSKI CENIM"
Vojna parada (1).jpg