Slušaj vest

Predsednik je na početku obraćanja rekao da je reč o izuzetno važnoj temi.

- Verujem da ćete svi biti radosni kada čujete šta predlažemo. Vi znate da u našoj zemlji postoji 4,8 miliona objekata koji se koriste bez upisa prava ili upotrebne dozvole. Ti ljudi ne mogu objekte da stave pod hipoteku, da koriste kredite, da ih stave u pravni promet, da raspolažu tom imovinom. Istovremeno se i najčešće ne plaća porez na imovinu na takve objekte, i imamo jednu nepoznatu situaciju u kojoj ljudi nemaju izvesnu budućnost - rekao je on.

Ističe da nije rešeno ni 320.000 predmeta od 1997. godine, i da se sada predlaže zakon pod imenom "Konačno svoji na svome".

- To je neverovatno za građane. Naša ideja je da prostom prijavom u digitalnoj formi evidentiramo sve objekte. Elektronsku prijavu pošaljete samo prijavu, biće utvrđeno do nove godine, pošaljete u opštinu, jedan običan papir. I vi do nove godine u roku od 60 dana imate svoj legalan objekat, u potpunosti. Kompletan objekat platite 100 evra legalizaciju. A najskuplje će biti stan na Terazijama 200 kvadrata, za to platite 1000 evra. To je najskuplje. I stan postane legalan - rekao je predsednik.

Foto: Petar Aleksić

Građani će time dobiti sva prava, i samim tim će i krediti biti povoljniji, a stanovi će postati jeftiniji.

- Evo primera. Koliko šta košta, ovde je malo komplikovano pisano, a ja ću to jasno objasniti. Sve na selima, zaseoci i sela, maksimalna cena 100 evra. Ali nije 100 evra samo kuća, već o stanu ili kući, svako selo bilo gde u Srbiji, nije samo kuća porodična. Već i štala, šupa, ostava, sve što je potrebno a nema 500 kvadrata. 5 objekata - 100 evra ukupno. Nećemo odgovarati za instalacije, upotrebne dozvole, već za upis prava svojine - istakao je on.

Svi objekti od tog trenutka postaju legalni, naglasio je predsednik, i objasnio kako će to ići po gradovima.

- Skupe su Terazije, ali to je cena 20 odsto jednog kvadrata ukupno, 1000 evra za stan od 200 kvadrata u centru grada. Ali, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, gradovima koji imaju zajedno sa okolinom preko 100.000 stanovnika. To su Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica, Leskovac, Kruševac, Novi Pazar, Zrenjanin, Pančevo, Kraljevo, Valjevo, Smederevo, i mislim Vranje. Ta mesta, od 100.000 do 500.000, ali unutar gradova, u selima, maksimalno 100 evra. U prigradskim delovima, maksimalno 200 evra ukupno se plaća. Samo u centru, što bi mlađi ljudi rekli centru centra se određuje nešto više po zonama. Ali maksimalno u centru Novog Sada, Niša, do 500 evra. Ja stvarno mislim da su ti uslovi gotovo neverovatni - kazao je predsednik.

Vučić ističe da imamo najveći broj mesta od 50.000 do 100.000 stanovnika.

Foto: Petar Aleksić

- Sombor, Kikinda, Loznica, mnogi drugi. Tu je maksimalna cena u centru do 300 evra, svuda okolo 100 do 150 evra. Sa svim pomoćnim objektima, osim onih gde je neko napravio 1000 kvadrata halu. Tu smo spremni da uradimo nešto poput 10 evra po kvadratu. U centru gradova ispod 50.000 ne može da pređe 150 evra - rekao je on.

Predsednik kaže da ovo ne važi za one koji su gradili na tuđem zemljištu, i za one koji su gradili na zaštićenom području.

- I sada da razumete da ovo nije šala, mi donosimo nove odredbe za budućnost. Nećemo pretiti rušenjem, iako imamo mnogo nesavesnih građana. Takva je situacija bila, ljudi su žudeli za životnim prostorom. Ako želite da se i dalje u budućnosti bavite nelegalnom gradnjom, nećemo rušiti, već će postati vlasništvo države. To će biti nova pravila. Ja mislim da će ljudi u Srbiji biti veoma srećni zbog ovoga - istakao je Vučić.

Predsednik kaže da će sve biti u budućnosti kontrolisano na godišnjem nivou, dronovima.

- Beograd, Mladenovac, Sopot, Obrenovac, Grocka, Surčin, Barajevo i Lazarevac. Dakle, u svim tim opštinama 100 evra, osim u centru mesta, može da ide do maksimalno 200 evra, iako je reč o Beogradu. Svako selo 100 evra. Kuća, šupa, štala, sve što poželite. Biće i na Voždovcu, ta opština ima svoj prigradski deo, jeftinije od Belog potoka ka Avali, Jajinci su već urbana zona. Ako pogledate Zemun i Batajnicu, tamo je jeftinije, Surčin, Dobanovci, Busije, Šangaj, Altina, sve je mnogo mnogo jeftinije nego što će biti centar grada - rekao je on.

Naglašava da će cene biti različite po zonama u gradovima, ali će svakako biti jeftinije i jednostavnije nego do sada.

Foto: Petar Aleksić

- Sve je vaše onda, čisti ste pred državom, možete da uzimate hipotekarne kredite, da ne brinete da će neko da vam sruši. Ja sam mnogo srećan zbog ovoga, zato što smo se trudili da držimo to u tajnosti dok nismo snimili sve. Jel ovde više nema prevare. Teško je slati buldožere, pa neko legne i kaže jadan ja, sirotan, imam 3000 kvadrata. Neće niko da ti ruši, samo ćemo da prepišemo na državu, neće niko da te iseljava. Ni ne pitaš se, mi prebacimo na državu. Ukoliko nešto nelegalno gradiš naravno. Mislim da je to fer i čisto kao suza, i mislim da su to izvanredne vesti za sve građane Srbije - dodao je Vučić.

On kaže da postoji pitanje porekla imovine, recimo ono što je stečeno kriminalom, i da će tu važiti posebna pravila.

- To obične građane ne interesuje, to je 0,1 odsto. To domaćine i sve građane Srbije uopšte ne treba posebno da zanima - kazao je predsednik.

U pitanju će biti centralizovani sistem u kom će se ukrštati podaci iz više digitalnih baza podataka.

- Ovo je pravno pitanje, ne ulazimo u pitanja urbanizma. Država neće preuzimati ulogu investitora - naglasila je ministarka Aleksandra Sofronijević, i rekla da identične odredbe postoje u Grčkoj, Italiji, Španiji i Turskoj.

Foto: Petar Aleksić

Ona je istakla da se ovim zakonom ne nagrađuju oni koji su prevarili kupce stanova i državu.

- Česta je situacija u velikim gradovima da imamo "odbegle investitore". Dakle naprave stanove i nestanu. Predvideli smo to, da ljudi koji su tako kupili stanove ne ostanu bez doma, već da ih država zaštiti. U takvim slučajevima ljudi će imati priliku da plate ovu cenu i da im se upiše pravo svojine na kupljenom stanu - rekla je ministarka.

Predsednik je nastavio govor, i rekao da će penzije od 1. decembra porati 12,2 posto.

- Prelepa vest za najstarije građane. Od 1. decembra, naši dragi penzioner, očevi, majke, deke, bake, imaćete penziju veću za 12,2 odsto. Računali smo kako to ide i koliki je udeo penzija u BDP, mi smo zatvorili sve da ostanemo i dalje u aranžmanu MMF, a da penzioneri budu zadovoljni - kazao je on.

Vanredno povećanje minimalca će biti od 1. januara 10,1 odsto, otkrio je predsednik, čime je kumulativno povećanje veće od 30 odsto.

- Po prvi put u istoriji Srbije imaćemo minimalnu pokrivenost potrošačke korpe ne od 100 odsto, nego 111 odsto. To pokazuje koliko će ljudi lakše da žive - rekao je Vučić.

Foto: Petar Aleksić

Ministar Siniša Mali rekao je da će do kraja 2027 godine minimalna zarada bude 650 evra, kao što je i obećano, i da se ovo radi u dinamici svega toga.

- O 1. oktobra skaču plate u zdravstvu i obrazovanju, za 5 odsto. Plata medicinske sestre u januaru 2025 bila je 740 evra, sada će biti 778 evra. Nastavni kadar sa sedmim stepenom, vaspitači i nastavnici, bila im je plata 923 evra, biće 960 evra. Sa povećanjem od 1. januara to prelazi platu od 1000 evra značajno - naglasio je Vučić.

Kaže da je narod čekao ovakvu meru decenijama, i da je ovo od suštinskog značaja za funkcionisanje države, ali i od ogromne pomoći narodu.

- Spremni smo da čujemo i predloge građana i stranaka, za amandmane, da ispravimo greške. Moguće je da nismo sagledali neke detalje, da prihvatimo predloge i da vidimo kako da pomognemo - naglasio je predsednik.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić kaže da su oni koji su upisani u katastar i čekaju ozakonjenje, ako su platili naknadu, dobiti papire odmah.

- Molim ljude da požure sa time. Očekujemo da više od pola miliona ljudi rešimo za dva ili tri meseca, i da sve to izdamo i završimo, da svi dobiju rešenja. Samo je važno da ljudi požure sa prijavama. Najverovatnije će sve to biti regulisano podzakonskim aktima. A svi koji su ušli u procedure, dobiće to po ubrzanom postupku - kazao je on za kraj.