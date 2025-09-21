Slušaj vest

Između opozicije i studenata blokadera nema mira, jer je ulog veliki - ko će preuzeti prevlast u blokaderskom pokretu. Za veliku većinu stranaka to je i borba za opstanak u političkom životu, jer su svesne svoje nevidljivosti u biračkom telu. Očigledno je to razlog što je Zeleno-levi front (ZLF) krenuo u frontalni napad na studente blokadere.

Ipred ZLF istupila je njihova poslanica Biljana Đorđević koja se javno žalila da njena stranka stalno poziva da se blokaderi udruže kako bi došli do vlasti, ali da je studenti uporno ignorišu. Ona je najpre za Danas rekla da minimalni cilj treba da bude dogovor za nastup na izborima i "pakt o nenapadanju". Pošto nikog iz blokaderskog pokreta ne interesuje šta hoće ZLF, Biljana Đorđević je bila još surovija u kritikama na račun studenata u blokadi.

Foto: Printscreen N1

"Studentski pokret je ove pozive na koordinaciju ignorisao i odbijao dvosmernu komunikaciju, ali čak nije jasno komunicirao ni sopstvene zahteve i očekivanja od ostalih aktera u antirežimskom frontu", izjavila je ona u intervjuu za Novu.

Njoj otvoreno smeta i anonimnost studenata blokadera.

"To čine ljudi za koje ne znamo u čije ime govore, ali daju sebi za pravo da tumače istinsku volju studenata i to često čine na ružan i ucenjivački način. Zbog toga nije bilo mnogo smisla sada donositi konačnu odluku o tome na koji način ćemo učestvovati na izborima koji nisu raspisani i u nedostatku antirežimske koordinacije. No, to ne znači da se ne možemo spremati za izbore i to i radimo, naša izborna operativa je u pogonu", poručila je Biljana Đorđević.

Ovaj intervju izazvao je veliku buru u studentsko-blokaderskim redovima, pa su na platformi Iks vrlo brzo usledili kritički komentari.

"Pošto nemate podršku glasača, a neće vas ni studenti, našli ste šansu da ih napadate i sebe pravdate. Pritom, Vi ste Biljana Đorđević predmetni nastavnik (docent) na BU i trebalo bi da studente drugačije doživljavate", napisao je, između ostalog jedan korisnik Iksa poručivši Đorđevićevoj da "lepo pusti studente, neka oni rade šta hoće".

Opšti haos među bokaderima traje uveliko, a intezivirao se početkom septembra, upravo nakon novog saopštenja studenata blokadera u kojem su poručili opoziciji da nema šta da traži zajedno sa njima i apela da se opozicione partije potpuno povuku sa sledećih izbora.

Zatim je lider Novog DSS-a Miloš Jovanović opleo po studentima blokaderima i poručio da mladost nije dovoljna da se vodi država, a za ideju da oni formiraju Vladu Srbije rekao da je - suluda!

Jedan od lidera blokaderske opozicije, predsednik stranke Srce Zdravko Ponoš, pridružio se svojim opozicionim kolegama u opštoj "tuči" koja je zavladala u blokaderskim redovima, pa je u poslednjem medijskom nastupu ponizio studente blokadere koji traže da se opozicione stranke povuku sa budućih izbora i podrže njihovu listu.