Naime, predsednik Vučić je kazao da se od danas na potpuno drugačiji način stavlja tačka na nelegalnu gradnju u Srbiji. On je istakao da država donosi nove odredbe za budućnost.

Ovako će izgledati tačka na nelegalnu gradnju: Ubuduće, nelegalni objekti postaju vlasništvo države, nema buldožera, nema rušenja, država samo prepiše objekat na sebe

- Ukoliko želite da se bavite nelegalnom gradnjom, nećemo da rušimo, to će da postane vlasništvo države, pa ćemo da onda to damo nekoj sirotinji, školi, obdaništvu, država će o tome da odluči, rekao je predsednik Vučić.

To su, kako kaže, nova pravila, i time stavljamo tačku na nelegalnu gradnju.

- Ja mislim da će ljudi u Srbiji biti neverovatno srećni zbog ovoga. Ovo je tačka na nelegalnu gradnju, rekao je predsednik.

Vučić predstavio zakon "Konačno svoji na svome" - legalizacija 4,8 miliona objekata u Srbiji uz minimalnu taksu

Vučić je najavio je da će država predložiti zakon o legalizaciji koji će rešiti bez komplikovane procedure 4,8 miliona bespravnih objekata do nove godine, a za oko 70 odsto objekata cena će biti ukupno 100 evra.

- Mi ćemo sada predložiti zakon koji smo popularno nazvali - Konačno svoj na svome, nešto pod neverovatnim uslovima za građane Srbije. Ja ću to da definišem na sledeći način. Naša ideja je da prostom prijavom, bez komplikovanih procedura, u digitalnoj formi, mi evidentiramo sve objekte i mi ovde odlučujemo o vlasništvu", rekao je Vučić predstavljajući nove mere države u korist građana Srbije.

Objasnio je da će građani slati elektronsku prijavu i da će u roku od 60 dana imati legalizovan objekat.

- Pod zakonskim aktom će to biti uređeno da bude do Nove godine. Pošaljete samo prijavu, objasniću vam na svakom mestu u opštini. To će raditi Agencija za prostorno planiranje u svakom katastru. Svuda ćete imati te informacije. Jedan običan papir pošaljete, najjednostavniji. I vi do Nove godine, u roku od 60 dana, imate legalan svoj objekat. U potpunosti, i sada slušajte po kojoj ceni, cena se kreće za negde oko 70 odsto objekata, kompletan objekat platite 100 evra legalizaciju, a ne 100 evra po kvadratu, nego 100 evra ukupno", rekao je Vučić obraćajući se uživo iz Palate Srbija.

Legalizacija stana na Terazijama za 200 evra

Istakao je da će najskuplja legalizacija biti za stan na Terazijama od 200 kvadrata, za šta će se plaćati 1.000 evra. I stan postaje, kako je rekao, legalan i upisan, to jest imaće upis prava svojine. Ja mislim da su to neverovatni osnovi, naglasio je Vučić.

"Još nismo doneli odluku da li će sa ovim izaći poslanička grupa ili vlada postaviti mogućnost, da zatražimo saglasnost od svih poslaničkih grupa, jer verujem da će svi biti radosni kada čuju šta je to što predlažemo i nudimo građanima Srbije", rekao je Vučić.

Naveo je da postoji u našoj zemlji 4,8 miliona objekata koji se koriste bez upisa prava ili bez upotrebne dozvole.

"Dakle, imamo 4,8 miliona nelegalnih objekata u našoj zemlji. Ti ljudi ne mogu da te objekte stave pod hipoteku, da koriste kredite, ne mogu da ih stavljaju u pravni promet u skladu sa zakonom, ne mogu dakle da raspolažu tom imovinom. Istovremeno se i najčešće ne plaća porez na imovinu na takve objekte gde i država gubi i imamo jednu nepoznatu situaciju u kojoj ljudi nemaju izvesnu budućnost", rekao je predsednik države.

Za kog nove mere legalizacije ne važe

Vučić je kazao da postoje dva osnovna uslova za koga ove mere neće važiti važi.

- To je za one koji su gradili na tuđem privatnom zemljištu, dakle oni nemaju pravni osnov da dobiju legalizaciju. Ne mogu ja da uzmem da izgradim nešto na vašem zemljištu i da kažem ajde legalizuj sad ovo.

I drugo je za one koji su gradili u zaštićenom području. Ti objekti će najčešće postati vlasništvo države, osim ako se nalaze na površini koja je važna za ekspropriaciju za neki važan državni objekat, u tom slučaju se ruše", objasnio je predsednik i naglasio da država neće dozvoliti da se legalizuje stečeno kriminalom.