Predsednik Vučić je najpre obradovao penzionere najavivši povećanje penzija od 1. decembra u iznosu od čak 12,2 odsto.

Povećanje penzija

- Prelepa vest za najstarije građane. Od 1. decembra, naši dragi penzioner, očevi, majke, deke, bake, imaćete penziju veću za 12,2 odsto. Umesto 436 evra, koliko je danas prosečna penzija, ona će iznositi 485 evra.

- Računali smo kako to ide i koliki je udeo penzija u BDP, mi smo zatvorili sve da ostanemo i dalje u aranžmanu MMF, a da penzioneri budu zadovoljni, rekao je u obraćanju javnosti u Palati Srbija povodom novih mera države u korist građana Srbije, kazao je i podsetio da su prošlog decembra penzije povećane za 10,9 odsto i to je kako je naglasio, u odnosu na novembar ukupno kumulativno 24,4 odsto uvećanje penzija.

Dodao je da će inflacija, prema projekciji, biti oko 3,5 odsto sledeće godine, a ove godine četiri odsto, ocenivši da će penzioneri, uz povećenje penzije, uprkos inflaciji, imati realni rast životnog standarda.

Minimalac, istorijsko povećanje u odnosu na potrošačku korpu

Vučić je najavio i Vanredno povećanje minimalne zarade od 1. januara u visini od 10,1 odsto.

- Prvi put u istoriji Srbije imaćemo minimalnu pokrivenost potrošačke korpe ne od 100 odsto, nego 111 odsto. To pokazuje koliko će ljudi lakše da žive, rekao je Vučić uz projekciju ministra finansija Siniše Malog da će do kraja 2027. minimalac biti 650 evra, kao što je i obećano.

Vučić je podsetio i da će vanredno povećanje minimalne zarade od 1. oktobra biti 9,4 odsto, a od 1. januara u iznosu 10,1 odsto.

- Sa povećenjem minimalne zarade od 13,7 odsto, od 1. januara ove godine, to je kumulativno povećanje u odnosu na decembar 2024. godine od 37 odsto, rekao je i pokazao koliko će to iznositi u praksi i novčaniku, gledano u evrima.

Naime, minimalna zarada od 1. januara biće 551 evro.

Veće plate za zdravstvo i prosvetu

Šef države je najavio i značajno povećanje plata u zdravstvu i prosveti i to od 1. oktobra za po 5 odsto.

- Od 1. oktobra skaču plate u zdravstvu i obrazovanju, za po 5 odsto. Plata medicinske sestre u januaru 2025. bila je 740 evra, sada će biti 778 evra. Nastavni kadar sa sedmim stepenom, vaspitači i nastavnici, bila im je plata 923 evra, biće 960 evra.

- Sa povećanjem od 1. januara to prelazi platu od 1.000 evra značajno", naglasio je Vučić i nastavio sa platama lekara.

- Plata medicinske sestre biće 778, lekara specijaliste 1.440! Vaspitačima, nastavnicima sa razrednim starešinstvom biće 969, a od januara i više od 1.000 evra.