"Radi se o centralizovanom i digitalizovanom postupku i to nam omogućava da najveći broj vlasnika, dakle ljudi koji već koriste svoje nepokretnosti upišu u prava svojine, jer znate da se po našem zakonu upisom stiče pravo svojine", rekla je Sofronijević na konferenciji za novinare sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem povodom predstavljanja novih mera o legalizaciji objekata u Srbiji.

Istakla je da su procene da će najveći broj svih faktičkih korisnika biti i upisan kao stvarni vlasnik.

Prema njenim rečima, država prvi put ima mogućnost da to uradi ukrštanjem digitalnih platformi iz različitih baza podataka.

"Zašto jedna digitalna elektronska prijava? Zato što će u njoj biti sadržani podaci povučeni iz mnogih baza podataka, gde ćemo ukrstiti sa vašom prijavom i imati jedan vrlo jedan jeftin i brz postupak za upis prava svojine", rekla je Sofronijević.

Foto: Petar Aleksić

Naglasila je da je upis prava svojine pravno pitanje i da država ne ulazi u pitanja tehničke ispravnosti ni dokumentacije ni izvedenih radova, jer država, kako kaže, ne može da preuzima ulogu investitora.

Navela je da su identične odredbe, kao što se donose u Srbiji, donele Grčka, Italija, Španija i Turska.

"Razmotrili smo naravno i ustavni osnov za donošenje ovog zakona. On je naročito sadržan u članovima 58 i 135 Ustava Repbulike Srbije, kojim se daje pravo Republici da uređuje imovinsko-pravne odnose i uređuje prostor, ali isto tako i da se bavi zaštitom prirodnih, kulturnih i ostalih dobara", navela je Sofronijević.

Ona je ponovila da će novim zakonom naročito biti zaštićena prirodna i kulturna dobra.

Napomenula je da se tim zakonom ni na koji način ne nagrađuju oni koji su prevarili kupce stanova i državu.

Pojašnjava da je čest slučaj da u velikm gradovima investitori izgrade stanove, a potom nestanu te da je država imala to na umu prilikom donošenja novih mera.

Foto: Petar Aleksić

Kako kaže, ljudi koji su kupovali takve stanove neće ostati "kratkih rukava".

"Svi ti ljudi imaće mogućnost da kroz plaćanje, ako investitor nije dostupan ili je nepoznat, da plate ove cene koje su navdene i da im se upiše pravo svojine za kupljeni stan", istakla je Sofronijević.

Kada je reč o investitorima koji grade nelegalno i poznati su državi, ona je naglasila da oni mogu da plaćaju troškove u visini doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, ako to nisu učinili onda kada je trebalo u redovnom postupku.