ANA BRNABIĆ O VOJNOJ PARADI I PREDSEDNIKU VUČIĆU: Od Srbije za 10 godina napravio ono što drugi grade generacijama
Predsednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Iks povodom vojne parade "Snaga jedisntva 2025" održane juče u Beogradu i uloge predsednika Aleksandra Vučića u jačanju Srbije.
"Srbija je i juče pokazala svoju ozbiljnost i ogromnu odgovornost prema svojim građanima. Pokazali smo snagu jedinstva. Kapacitet da zaštitite svoju zemlju je jedan od osnovnih preduslova da zemlju gradite i razvijate. Aleksandar Vučić je u 11 godina vođenja Srbije uspeo da postavi sve temelje za dalji razvoj Srbije, a koji su iz različitih razloga do 2012. godine bili u potpunosti razoreni. Mi danas imamo državu, a mnogi su se, do 2012. trudili da živimo u nekoj vrsti provizorijuma dok se Srbija sama ne ugasi", napisala je Brnabićeva.
Ona je istakla da je već dana predsednik Vučić nastavio sa radom.
"Imamo nove mere za građane, rešavamo probleme od ključne važnosti za ljude u Srbiji, a koje do sada nismo uspešno rešili. Već sutra je predsednik Srbije u Njujorku na Generalnoj skupštini UN. Dalje se bori za Srbiju.Šta god ko želi da zameri Aleksandru Vučiću, neumornu borbu za Srbiju, neprestani rad i nadljudsku posvećenost niko ne može da mu ospori. I hvala mu za svu borbu. Ta energija je od Srbije u samo 10 godina stvorila ono što u drugim zemljama generacije prave. Samo napred!", poručila je predsednica Skupštine na Iksu.