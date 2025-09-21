Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Iks povodom vojne parade "Snaga jedisntva 2025" održane juče u Beogradu i uloge predsednika Aleksandra Vučića u jačanju Srbije.

"Srbija je i juče pokazala svoju ozbiljnost i ogromnu odgovornost prema svojim građanima. Pokazali smo snagu jedinstva. Kapacitet da zaštitite svoju zemlju je jedan od osnovnih preduslova da zemlju gradite i razvijate. Aleksandar Vučić je u 11 godina vođenja Srbije uspeo da postavi sve temelje za dalji razvoj Srbije, a koji su iz različitih razloga do 2012. godine bili u potpunosti razoreni. Mi danas imamo državu, a mnogi su se, do 2012. trudili da živimo u nekoj vrsti provizorijuma dok se Srbija sama ne ugasi", napisala je Brnabićeva.

Ana Brnabić juče na Vojnoj paradi u Beogradu Foto: Boba Nikolić

Ona je istakla da je već dana predsednik Vučić nastavio sa radom.