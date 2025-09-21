Slušaj vest

Nakon održavanja vojne parade u Beogradu, ostaje pitanje kakve su poruke poslate, ne samo među narodom Srbije već i regionu, pa i svetu, kao i šta zaista znače sva unapređenja vojne sposobnosti koje su okupljeni građani imali prilike da vide.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Zoran Milivojević, karijerni diplomata, Vlada Radulović, vojni analitičar, profesor doktor Čedomir Antić, istoričar, kao i Dragan Vujičić, novinar.

Antić: Vojna parada je deo tradicije koja je utihnula

Antić navodi da smo pod demokratskim vlastima pokušali da se vratimo tradicijama vojne parade koja je dosta utihnula nakon smrti Josipa Broza Tita.

- Ako pogledamo tradiciju i neposrednu prošlost od poslednjih 70 ili 80 godina, vojna parada je deo naše tradicije bez sumnje. Okruženi smo državama koje imaju plitke ili nedokazane državne tradicije, stvaraju se savezi koji su usmereni protiv Srbije, besni rat koji mnogi nazivaju svetskim. Armija koja pokušava da se modernizuje treba da pokaže šta ima, drago mi je što je ova parada zakazana prenego je počela ova kriza krajem prošle godine - kaže Antić.

On dodaje da nešto ovakvo ne treba da bude predmet kritika.

Radulović: Prošlu paradu ne možete da poredite sa jučerašnjom

Radulović kaže da mu smeta posmatranje vojske kroz političke okvire:

- Kada se bavite vojskom i ovom tematikom ostajete mimo politike koliko možete, bar se ja trudim. Vojska ne treba da ima veze sa politikom. Poslednja parada je održava 2014. godine i nemožete je porediti sa onim što se dogodilo juče po pitanju angažovanih sredstava ratne tehnike i ljudstva koje je učestvovalo - kaže Radulović.

On dodaje da iako je 15. septembar praznik novijeg datuma, možda je i najadekvatniji mogući datum u obeležavanju i organizovanju parade ovog tipa.

- Ne ulazeći u političke segmente i ne želeći da odatle čitamo zaključke, jer bi u odeređenom trenutku mogli da dovedemo do izjednačavanja stava sa regionom koji nam isu naklonjeni. Ostaje mi gorak ukus u ustima posmatrajući komentare hrvatske javnosti prilikom održavanja parade u Zagrebu i deo naše javnosti po pitanju održavanja parade kod nas - kaže Radulović.

Radulović kaže da ovakav stav najviše šteti našoj vojsci.

- Poruka je ulagali smo u naše oružane snage, uporedite sa 2014. godinom. Uporedite stanje oružanih snaga, sredstava ratne tehnike, što iz inostranstva što iz domaće industrije tada i sada nakon 11 godina - kaže on.

Vujičić: Svet je u trećem svetskom ratu, svi se naoružavaju

Vujičić kaže da na ovo gleda drugačije zbog svoje profesije:

- Ja sam stava da je svet tu trećem svetskom ratu. Ovaj rat se razvija, mi smo na pragu nuklearnog sukoba, sve zemlje se naoružavaju. U nekim zemljama to izgleda kao preusmeravanje iz državnog budžeta u vojnu industriju, kod nas to nije slučaj. Naša vojska je zanovila nešto što nije imala a potrebno nam je - kaže Vujičić.

On dodaje da ovo pokazuje da nismo gubili vreme, parada je došla kada treba da dođe, pokazali smo šta imamo:

- Ima dosta tehnike iz naše namenske industrije. Treba da vodimo računa o tome da je rat previše ozbiljna stvar da bi ga prepustili samo generalima. Kada generali planiraju rat oni uvek planiraju rat iz prošle bitke. Ovi ratovi koji se sada vode, to su drugi ratovi - kaže Vujičić.

Vujičić dodaje da veruje da Srbija ima pojedince koji jesu upućeni u način funkcionisanja novih, modernih ratova, pa dodaje da Srbiji ne treba da odsvaja neku teritoriju, već nam je potrebna odbrana.

Milivojević: Ova parada šalje tri važne poruke

Milivojeević kaže da ukoliko govorimo o slobodi, mora se poslati poruka da će sloboda biti odbranjena:

- Vojna parada je izraz tvrde moći i odlučnosti da ono što jeste, vaš eime i prezime, vašu suverenost, slobodu o kojoj govorite i opredeljenje o kojoj govorite, nezavisnost, vojna neutralnost, da ćete to braniti i pokazujete da imate za to sredstva - kaže Milivojević.

On dodaje da postoje tri poruke:

- Prva poruka je da Srbija ima pravo i dužnost da u nacionalnom smislu obeleži neke datume kada je imala istorijsku ulogu i kada je to bilo relevantno za njenu suverenost. Druga poruka je kontekst u kome se sve odvija. Mi smo u periodu opšte militarizacije u Evropi. Tako se i vama nalaže da pokažete da ste spremni da branite ono što imate. PRave se savezi koji imaju isključivo vojnu dimenziju i direktno je upereno na as. Morate imati tvrdu moć. Sredstvo odvraćanja je tvrda moć, a ne meka moć. Meka moć može biti suprostavljanje diplomatskim, političkim sredstvima. Nema tu nikakvog nacionalizma ni politizacije, imate vojsku i imate državu. vojska je element državnosti - kaže Milivojević.

Miivojević dodaje da ova parada šalje poruku i da se mi Kosova nećemo odreći, da nam ne pada na pamet da se odreknemo svoje suverenosti.

