"Ministarstvo odbrane i Vojska Srbijer (VS) rade sve što je do njih za vraćanje redovnog vojnog roka. Vrlo su intenzivne naše aktivnosti, radimo i na obnovi napuštenih kasarni. Nadamo se da ćemo vrlo brzo primiti prve regrute", rekao je Gašić TV Prva.

On je istakao da se paradi "video rezultat planskog rada u poslednih deset godina, ništa nije ad hok nabavljeno, to je proces koji traje".

Naveo je i da će se u najbržem mogućem roku otkloniti šteta na ulicama koja je napravljena prolaskom vojne tehnike, što se mahom moglo desiti na krivinama jer se na njima tenkovi okreću na gusenicama.

Gašić je izjavio danas da je na vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025" pokazano novo lice Vojske Srbije, da je poručeno građanima da mogu da budu bezbrižni jer ih čuva dobro organizovana i opremljena vojska, i dodao da ne postoji dilema u vezi sa nastavkom modernizacije i organizacije vojske.

Gašić je na TV Prva kazao da je Vojsci Srbije pretilo da postane civilna zaštita i da se izgubi sve ono što je slavna srpska vojska baštinila kao tradiciju više od 100 godina, ali da se podigla iz pepela.

"Pokazano je na prvom mestu građanima Srbije da mogu da budu bezbrižni, da njih čuva jedna dobro organizovana, dobro opremljena vojska i da će taj trend da se nastavi i u narednom periodu", kazao je Gašić.

Prema njegovim rečima, pripreme za ovu paradu trajale su sedam, osam godina, i bilo je potrebno vreme da se sve organizuje kako bi bilo prikazano na pravi način, u logistički komplikovanom ambijentu.

Gašić nije želeo da poredi vojnu paradu koja je održana juče sa paradom održanom 2014. godine, navodeći da je pre 11 godina za pripreme bilo malo vremena, odnosno da je održana samo dve godine nakon što je vojska urušavana sistematično.

- Parada 2014. godine održana je dve godine posle urušavanja Vojske Srbije i Srbije uopšte punih 12 godina. Od 2000. godine, od završetka NATO agresije, promene 5. oktobra su dovele do toga da svi moraju da budu otpušteni iz vojske, otišao je veliki broj generala u penziju, a onda su sekli, bacali... Vojna tehnika, pre svega avijacija, dovedena je na nulu i 2012. smo zatekli samo jedan ispravan avion mig 29, rekao je Gašić.

Kako je dodao, razgovaralo se i o tome da Srbija plaća NATO-u da nam čuva zemlju, ali da je na sreću došlo do promena 2012. godina kada je Srbija izabrala put vojne neutralnosti.

- Srbija je tada izabrala da ima prijatelje, ali da jača svoju vojsku kako bi bila u stanju da čuva svoj teritorijalni integritet. Prikaz koji smo juče videli pokazao je plansko opremanje vojske od 10 godina", rekao je Gašić.

Naveo je da ne bi bilo moguće da se ulaže u vojsku da Srbija nije ekonomski jaka, da ne napreduje poslednjih 10 godina ovim tempom i da nije lider u Evropi kada je privredni rast u pitanju.

Gašić je istakao da su jučerašnjoj paradi prisustvovale visoke zvanice koje su došle, kako je naglasio, sa sve četiri strana sveta.

- To je ogromno poštovanje koje je pokazano prema predsedniku Vučiću, Srbiji i Vojsci Srbije, naglasio je Gašić i izrazio zahvalnost francuskoj vojsci čiji su "rafali" nadletali zajedno sa srpskim migovima, navodeći da je to presedan u ovakvim događajima.

Gašić je istakao da ne postoji dilema da nastavak modernizacije i organizacije mora da teče istim tempom kao u prethodnom periodu.

- To je sada nezaustavljiv proces, ono što moramo da učinimo jeste i vraćanje vojnog roka, tu smo sve uradili, spremni smo da sve ono što je 2011. godine ugašeno u Srbiji vratimo", rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, za vojni rok potrebno je da se promeni par zakona, među kojima je i zakon o vojnom obrazovanju.

Komentarišući pojedine navode da je asfalt na ulicama na mestu gde je održana parada uništen zbog toga, Gašić je kazao da je od 2012. godine izgrađeno 650 kilometara auto-puta, kao i nebrojeno kilometara asfalta.

- Naša dilema je bila da li kupiti zaštitne navlake za gusenice koje će da stoje u magacinu sledećih pet, šest, 10 godina ili popraviti asfalt nakon parade. Biće sve u najkraćem roku sanirano, kazao je Gašić.

Pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović istakao je da je najviše ponosan na kadar koji je sve u vezi sa paradom pripremio.

"Takav kapacitet za zemlju ovih dimenzija je za ponos, imamo izuzetan oficirski stručan kadar, imamo izvanrednu vojno-tehničku tradiciju i to što je naša industrija uspela da izbaci za kratko vreme, na to treba da budemo ponosni", zaključio je Miloradović.