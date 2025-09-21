Slušaj vest

- Mi ćemo sada predložiti zakon koji smo popularno nazvali - Konačno svoj na svome, nešto pod neverovatnim uslovima za građane Srbije. Ja ću to da definišem na sledeći način. Naša ideja je da prostom prijavom, bez komplikovanih procedura, u digitalnoj formi, mi evidentiramo sve objekte i mi ovde odlučujemo o vlasništvu - rekao je Vučić predstavljajući nove mere države u korist građana Srbije.

Objasnio je da će građani slati elektronsku prijavu.

- Podzakonskim aktom će to biti uređeno da bude do Nove godine. To će raditi Agencija za prostorno planiranje u svakom katastru. Svuda ćete imati te informacije. Jedan običan papir pošaljete, najjednostavniji. I vi do Nove godine, u roku od 60 dana, imate legalan svoj objekat. U potpunosti, i sada slušajte po kojoj ceni, cena se kreće za negde oko 70 odsto objekata, kompletan objekat platite 100 evra legalizaciju, a ne 100 evra po kvadratu, nego 100 evra ukupno - rekao je Vučić u Palati Srbija.

Foto: Petar Aleksić

Istakao je da će najskuplja legalizacija biti za stan na Terazijama od 200 kvadrata, za šta će se plaćati 1.000 evra.

izjavio je danas da je važno da vlasnici bespravnih objekata požure sa prijavama i da ih podnesu do decembra i izrazio očekivanje da će već za dva ili tri meseca biti rešeno pitanje više od pola miliona objekata.

- Biće verovatno podzakonskih ograničenja, ne zakonskih, da moraju da se prijave pre nove godine. Molimo ljude da požure sa tim, ovo je za njih najbolje. Nikada ni jedna država neće dati ništa bolje. Kao što sam rekao, da nikada neće postojati povoljniji stambeni krediti za mlade ljude, tako i ovo. Požurite ljude. Mi očekujemo da više od pola miliona ljudi rešimo brzo, za dva meseca, tri, i da sve to izdamo i završimo, da svi dobiju rešenje - rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Palati Srbija.

Naglasio je da je samo važno da ljudi požure sa prijavama.

A za one koji su već ušli u postupak i procedure i naknade su platili, kako je rekao, oni će samo ubrzano da dobiju rešenja o upisu nepokretnosti.

Povećanje penzija od 12,2 odsto

Vučić je otkrio i da će od 1. decembra penzije biti veće za 12,2 odsto.

- Umesto 436 evra, koliko je danas prosečna penzija, ona će iznositi 485 evra - rekao je Vučić.

- To je predivna vest za naše najstarije građane. Od 1. decembra, poštovani građani Srbije, penzioneri, naši dragi očevi, majke, deke, bake, imaćete penziju uvećanu za 12,2 odstro - rekao je Vučić.

Foto: Petar Aleksić

On je podsetio da su prošlog decembra penzije povećane za 10,9 odsto i to je kako je naglasio, u odnosu na novembar ukupno kumulativno 24,4 odsto uvećanje penzija.

Povećanje plata u zdravstvu i školstvu i skok minimalca

Predsednik je rekao i da se od 1. oktobra povećavaju plate zdravtsvenom i obrazovnom sektoru za po pet odsto, kao da tada ide i vanredno povećanje minimalne zarade u iznosu od 9,4 odsto.

- Na to povećanje minimalne zarade ide i povećanje od 1. januara u iznosu od 10,1 odsto. Sa povećanjem minimalne zarade od 13,7 odsto od 1. januara ove godine, to je kumulativno povećanje minimalca u odnosu na decembar 2024. od čak 37 odsto - rekao je Vučić u Palati Srbija prilikom predstavljanja novih mera države u korist građana Srbije.

Foto: Petar Aleksić

Ukazao je da je neto plata medicinske sestre u januaru 2025. godine bila 740 evra, a nakon povećanja plata biće 778 evra.

- Plata lekara specijaliste je bila 1.371 evro, a biće 1.440 evra. Nastavni kadar sa sedmim stepenom stručne spreme, dakle, vaspitači, učitelji, nastavnici u osnovnim školama i srednjim školama, nastavnici praktične nastave sa razrednim starešinstvom u evrima plata je bila 923 evra biće 969 evra. Sa povećanjem od 1. januara, to značajno prelazi platu od 1.000 evra. Samo hoću da to znate i to je, naravno, prvi put u istoriji Srbije - rekao je Vučić.