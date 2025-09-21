Slušaj vest

- Takvi bolesni napadi predstavljaju brutalno krivično delo i direktan udar na slobodu medija i elementarnu bezbednost.

- Zahtevamo od Tužilaštva za visoko-tehnološki kriminal hitnu i beskompromisnu reakciju – identifikovanje i hapšenje počinioca, te izricanje najstrožih kazni koje zakon predviđa. Svako ćutanje i odugovlačenje bilo bi neprihvatljivo i ravno saučesništvu.

