- Draga Angelina, od srca Vam čestitam na velikom uspehu i osvojenoj bronzanoj medalji na Svetskom prvenstvu u Tokiju. Još jednom ste pokazali da ste istinska šampionka, da talenat, rad i upornost donose rezultate i da naša zemlja ima na koga da bude ponosna. Hvala Vam što ste Srbiju predstavili na najbolji način i doneli nam novu radost. Slavimo Vaš uspeh i očekujemo nova odličja! Bravo, Angelina - napisao je predsednik Aleksandar Vučić.