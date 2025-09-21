Slušaj vest

- Draga Angelina, od srca Vam čestitam na velikom uspehu i osvojenoj bronzanoj medalji na Svetskom prvenstvu u Tokiju. Još jednom ste pokazali da ste istinska šampionka, da talenat, rad i upornost donose rezultate i da naša zemlja ima na koga da bude ponosna. Hvala Vam što ste Srbiju predstavili na najbolji način i doneli nam novu radost. Slavimo Vaš uspeh i očekujemo nova odličja! Bravo, Angelina - napisao je predsednik Aleksandar Vučić.

Podsećamo, srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu!

Bio je ovo drugi put za Angelinu da nastupa u finalu Svetskog prvenstva, pošto je 2023. godine u Budimpešti zauzela sedmo mesto.

Mlada atletičarka je u kvalifikacijama bila perfektna i finale je obezbedila u tri skoka. 

Ne propustitePolitika"PONOS SRBIJE, NAŠA SNAGA - SNAGA JEDINSTVA!" Predsednik Vučić podelio moćne kadrove velike vojne parade u Beogradu! (VIDEO)
parada7.png
PolitikaLEGALIZACIJA KOMPLETNOG OBJEKTA ZA 100 EVRA, NOVO POVEĆANJE PENZIJA I MINIMALCA! Vučić predstavio nove mere države, boljitak za SVE - KONAČNO SVOJI NA SVOME
IMG-20250921-WA0117.jpg
Politika"DUŽNI SMO DA SAČUVAMO SNAGU ZA SVOJU DECU I NJIHOVE POTOMKE" Vučić: Vi ste svojim delima pokazali kako se lični primer pretvara u kolektivnu snagu (VIDEO)
WhatsApp Image 2025-09-20 at 15.40.01 (2).jpeg
Politika"SNAGU CRPIMO IZ JAKIH KORENA, DUBOKO URASLIH U NAŠU SRBIJU" Vučić objavio MOĆAN SNIMAK VOJNE PARADE: Živelo narodno jedinstvo, slava zastavi, živela Srbija!
IMG-20250920-WA0466.jpg