ZLF i PSG OBJAVILI TOTALNI RAT STUDENTIMA BLOKADERIMA! Prete i disciplinskim kaznama ako uhvate članove da pomažu "studentima"
Odnosi u blokaderskim redovima - između opozicije i studenata blokadera - sve više se zaoštravaju, pa su povici i grube optužbe na račun "studenata" praćene i pravim pretnjama. Pojedine opozicione partije zabranile su svojim članovima da na bilo koji način pomažu studentima, uz upozorenje da će u suprotnom disciplinski odgovarati.
Kako otkrivaju insajderi iz Zeleno-levog fronta, članstvu te partije zaprećeno je kaznama ukoliko pomažu "studente".
"ZLF čak preti disciplinskim kaznama svom članstvu koje pomaže studentima i zborovima iz ličnog kapaciteta a ne kao deo ZLF-a", objavio je korisnik Aleksandar Matković.
On je ponudio i izvod iz statuta ZLF, koji zabranjuje da se pomaže drugim izbornim listama.
Na to se nadovezao drugi korisnik, pa je otkrio da je slična praksa uvedena i u Pokretu slobodnih građana (PSG).
"Mene su zamolili za diskreciju članovi i funkcioneri PSG (da im nije zabranjeno ultimativno i disciplinski) više kao sugestija da se ne odazivaju bilo kakvoj pomoći studentima i da se ne priključuju zborovima Novog Sada u pomoći našem detetu", napisao je izvesni Nebojša Kokotov.
Podsećamo, Biljana Đorđević iz ZLF iznela je danas surove kritike na račun studenata blokadera. Ona je u intervjuu za Novu rekla da je "studentski pokret pozive na koordinaciju ignorisao i odbijao dvosmernu komunikaciju, ali čak nije jasno komunicirao ni sopstvene zahteve i očekivanja od ostalih aktera u antirežimskom frontu".