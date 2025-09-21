Slušaj vest

Odnosi u blokaderskim redovima - između opozicije i studenata blokadera - sve više se zaoštravaju, pa su povici i grube optužbe na račun "studenata" praćene i pravim pretnjama. Pojedine opozicione partije zabranile su svojim članovima da na bilo koji način pomažu studentima, uz upozorenje da će u suprotnom disciplinski odgovarati.

Kako otkrivaju insajderi iz Zeleno-levog fronta, članstvu te partije zaprećeno je kaznama ukoliko pomažu "studente".

"ZLF čak preti disciplinskim kaznama svom članstvu koje pomaže studentima i zborovima iz ličnog kapaciteta a ne kao deo ZLF-a", objavio je korisnik Aleksandar Matković.

On je ponudio i izvod iz statuta ZLF, koji zabranjuje da se pomaže drugim izbornim listama.

 Na to se nadovezao drugi korisnik, pa je otkrio da je slična praksa uvedena i u Pokretu slobodnih građana (PSG).

"Mene su zamolili za diskreciju članovi i funkcioneri PSG (da im nije zabranjeno ultimativno i disciplinski) više kao sugestija da se ne odazivaju bilo kakvoj pomoći studentima i da se ne priključuju zborovima Novog Sada u pomoći našem detetu", napisao je izvesni Nebojša Kokotov.

Podsećamo, Biljana Đorđević iz ZLF iznela je danas surove kritike na račun studenata blokadera. Ona je u intervjuu za Novu rekla da je "studentski pokret pozive na koordinaciju ignorisao i odbijao dvosmernu komunikaciju, ali čak nije jasno komunicirao ni sopstvene zahteve i očekivanja od ostalih aktera u antirežimskom frontu". 

