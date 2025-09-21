Politika
VELIKA ČAST I PRIZNANJE - VELIČANSTVENA VOJNA PARADA UDARNA VEST U EMIRATIMA I BAHREINU Svetski mediji izveštavaju o Srbiji i Vučiću uz OGROMNO POŠTOVANJE! FOTO
Dnevna štampa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu danas je preplavljena fotografijama i informacijama o vojnoj paradi "Snaga jedinstva" koja je juče održana u Beogradu.
Foto: Kurir
Ovim gestom još jednom je ukazana velika čast našoj zemlji i predsedniku Aleksandru Vučiću, a ujedno i potvrda da je ocena svetskih sila za ovaj događaj najviša.
Čelni ljudi ovih zemalja prisustvovali su veličanstvenom događaju, a nakon posete odmah se oglasio princ Naser bin Hamad el Kalifa objavivši veličanstvene prizore sa parade na svom Instagram nalogu.
Princ Bahreina i Vučić Foto: Instagram/nasser13hamad
Prethodno je objavio fotografiju sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
- Lider kojeg duboko poštujem i prijatelj kojeg istinski cenim - napisao je ispod fotografije.
