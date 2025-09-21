Slušaj vest

Dnevna štampa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu danas je preplavljena fotografijama i informacijama o vojnoj paradi "Snaga jedinstva" koja je juče održana u Beogradu. 

Ogromni publicitet za Vojnu paradu u UAE medijima! Izvor: Kurir

Foto: Kurir

Foto: Kurir

Ovim gestom još jednom je ukazana velika čast našoj zemlji i predsedniku Aleksandru Vučiću, a ujedno i potvrda da je ocena svetskih sila za ovaj događaj najviša. 

Čelni ljudi ovih zemalja prisustvovali su veličanstvenom događaju, a nakon posete odmah se oglasio princ Naser bin Hamad el Kalifa objavivši  veličanstvene prizore sa parade na svom Instagram nalogu. 

Princ Bahreina i Vučić Foto: Instagram/nasser13hamad

Prethodno je objavio fotografiju sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Lider kojeg duboko poštujem i prijatelj kojeg istinski cenim - napisao je ispod fotografije. 

