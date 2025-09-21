Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je atletičarki Angelini Topić osvajanje bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

“Draga Angelina, čestitam Vam na osvojenoj bronzanoj medalji veličanstvenim skokom uvis od 197 centimetara.

Ovim izuzetnim rezultatom, učinili ste sve građane Srbije radosnim i ponosnim danas i pokazali da Srbija ima vrhunske mlade sportiste koji su u samom svetskom vrhu.

Želim Vam svetlu sportsku budućnost i još mnogo uspeha“, rekao je ministar Dačić.

Kurir.rs

