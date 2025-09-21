Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov danas je u Nacionalnom parku „Fruška gora“ zajedno sa velikim brojem mladih, kao i zaposlenih u ovom nacionalnom parku, različitim aktivnostima na tri lokacije započela nacionalnu ekološku kampanju za mlade koja se realizuje pod sloganom „Priroda nema alternativu. Zato, deluj i ti!“.

Na lokacijama Ravne, Neradin i trim staza na Iriškom vencu, mladi su udružili snage i zajedno sa ministarkom farbali su mobilijar, uređivali staništa zaštićenih vrsta i trim stazu.

1/11 Vidi galeriju Sara Pavkov na Fruškoj gori Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

„Hvala svima što ste se odazvali na prvu akciju u sklopu velike nacionalne ekološke kampanje, kojoj je cilj da okupi mlade u konkretnim akcijama za zaštitu životne sredine. Ponosna sam što ste se okupili u ovolikom broju i što vidim dobru energiju, atmosferu i volju da učestvujete. Tome smo i težili, da što više uključimo mlade i da konkretnim aktivnostima zajedno doprinesemo zaštiti životne sredine. Danas smo pripremali mobilijar za zimske uslove i uređivali trim stazu za posetioce. Radili smo i na održavanju staništa ugrožene vrste tekunice, koja je jako važna za biodiverzitet Fruške gore, kako bismo je sačuvali za budućnost. Ovakve akcije su ujedno i dobar način da mladi sami, kroz neposrednu interakciju s prirodom, razumeju važnost zaštite prirode i životne sredine, jer je naš zadatak da je sačuvamo za buduće generacije“, rekla je Pavkov.

Pavkov je dodala da će u narednom periodu aktivnosti u sklopu nacionalne ekološke kampanje za mlade biti održane na više lokacija širom Srbije.