Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Aleksandru Komarovu zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u rvanju koje je održano u Zagrebu.

- Sve čestitke našem Aleksandru Komarovu na osvojenoj zlatnoj medalji!Srbija je ponovo na tronu sveta, ovoga puta u Zagrebu, zahvaljujući Vašoj snazi, nepokolebljivom duhu i izuzetnoj posvećenosti. Ovaj trijumf je trenutak istinskog nacionalnog ponosa i potvrda da šampioni uvek pronalaze put do vrha. Aleksandre, cela Srbija slavi Vaš uspeh - napisao je Vučić. 

Podsetimo, Komarov je u finalu u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom pobedio Iranca Alirezu Mohmadipijanija.

Komarov je u prvom kolu pobedio Japanca Soha Sakabea 5:3, a u osmini finala bio je bolji od Amerikanca Pejtona Džejkobsona 5:1. On je u četvrtfinalu eliminisao Islama Jevlojeva iz Kazahstana, a u polufinalu je savladao Milada Alizrajeva iz Rusije.

Kurir.rs

