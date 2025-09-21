"SRBIJA JE PONOVO NA TRONU SVETA, OVOG PUTA U ZAGREBU!" Predsednik Vučić čestitao Aleksandru Komarovu zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u rvanju!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Aleksandru Komarovu zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u rvanju koje je održano u Zagrebu.
- Sve čestitke našem Aleksandru Komarovu na osvojenoj zlatnoj medalji!Srbija je ponovo na tronu sveta, ovoga puta u Zagrebu, zahvaljujući Vašoj snazi, nepokolebljivom duhu i izuzetnoj posvećenosti. Ovaj trijumf je trenutak istinskog nacionalnog ponosa i potvrda da šampioni uvek pronalaze put do vrha. Aleksandre, cela Srbija slavi Vaš uspeh - napisao je Vučić.
Podsetimo, Komarov je u finalu u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom pobedio Iranca Alirezu Mohmadipijanija.
Komarov je u prvom kolu pobedio Japanca Soha Sakabea 5:3, a u osmini finala bio je bolji od Amerikanca Pejtona Džejkobsona 5:1. On je u četvrtfinalu eliminisao Islama Jevlojeva iz Kazahstana, a u polufinalu je savladao Milada Alizrajeva iz Rusije.
Kurir.rs