Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je radnu nedelju.

- Srbija je u nedelji za nama na najbolji način obeležila Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Pokazali smo da imamo jasan cilj – da budemo bogata, stabilna i razvijena zemlja, primer i oslonac drugima, lider u ekonomiji i povezivanju, garant stabilnosti i dobrosusedskih odnosa.

- Na svetskoj izložbi EXPO u Osaki, posetio sam paviljon Srbije koji je svojim inovativnim izgledom i duhom osvojio srca stotina hiljada posetilaca. Ponosan na kreativnost i energiju naših ljudi, sada sam potpuno uveren da će naš EXPO 2027 postaviti nove visoke standarde za čitav svet.

Kako je istakao vojna parada nam je pokazala snagu jedinstva, moć Srbije, kao i neverovatnu snagu i odlučnost u odbrani vrednosti i čvrstih principa kojih su se držali i naši slavni preci.

- Naš cilj je mir, stabilnost i bezbedna budućnost za sve nas.