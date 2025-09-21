Slušaj vest

Kandidat Srpske liste za gradonačelnika Severne Mitrovice Milan Radojević osudio je napad na autobus sa hodočasnicima u južnom delu Mitrovice, koji su krenuli da posete Crkvu Svetog Save u tom delu grada. On je istakao da je to direktna posledica antisrpske kampanje odlazećeg režima u Prištini.

„Danas je u južnom delu Kosovske Mitrovice kamenovan autobus sa hodočasnicima koji su, povodom velikog pravoslavnog praznika, obilazili manastire i odlučili da posete hram Svetog Save u južnom delu grada. Na žalost, nastavlja se utrkivanje ko će više štete naneti Srbima na Kosovu i Metohiji, što je direktna posledica antisrpske kampanje odlazećeg režima u Prištini“, naveo je Radojević u objavi na Fejsbuku.

On je istakao da je današnji incident još jedan dokaz pritisaka i napada kojima su Srbi izloženi.

„Zatvaranje institucija, otimanje imovine, hapšenje maloletnika zbog nošenja majica — samo su deo teške svakodnevnice koju Srbi žive na Kosovu i Metohiji. Skandalozno je da se ovaj napad desio u prisustvu kosovske policije, koja nije uspela da ga spreči. To što je napadač uhapšen nije dovoljno, potrebno je da bude kažnjen jer je to jedini način da se slični napadi spreče u budućnosti“, naglasio je on.

Radojević je ocenio da se, kako se bliži kraj režimu u Prištini, pritisak i teror nad Srbima samo povećavaju, dok je međunarodna zajednica, kako je naveo, nemi svedok ovih dešavanja.

„Očekujemo hitnu reakciju i od Kfora, Euleksa i ostalih međunarodnih faktora, zaštitu prava na slobodu kretanja, govora i veroispovesti. Tražimo zaštitu prava na život“, zaključio je Radojević.