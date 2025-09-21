Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski, istakla je da vojska ne predstavlja samo čuvara državnih granica, već i ključnog garantora unutrašnje stabilnosti i bezbednosti.

"Boj ne bije svetlo oružje, već boj bije srce u junaka! Dve institucije kojima narod u Srbiji tradicionalno najviše veruje jesu Srpska pravoslavna crkva i Vojska Srbije. To poverenje nije slučajno, ono govori o senzibilitetu našeg naroda prema čuvarima vere i države", naglasila je ministarka.

Ona je istakla da je pogrešno tumačiti jačanje vojske kao pretnju ili nagoveštaj sukoba.

"Naprotiv, snažna vojska predstavlja viši stepen zaštite mira, bezbednosti i stabilnosti jedne države. Čuvena je rečenica: ‘Onaj ko ne hrani svoju vojsku, hraniće tuđu’. Mi to znamo ne iz knjiga ili filmova, već iz sopstvenog istorijskog iskustva, vekovima smo se borili za opstanak", poručila je Stamenkovski.

Govoreći o značaju jedinstva, ministarka je istakla i da je vojna parada bila pod nazivom "Snaga jedinstva", simbolično ističući povratak temeljnim vrednostima koje su danas važnije nego ikada.

"Jedinstvo je ključna reč ovog meseca i dominira svim našim aktivnostima. Vraćamo se izvornoj vrednosti koja nam je, u vremenu izazova, najpotrebnija", zaključila je ministarka.

