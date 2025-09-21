Politika
"LAZA SA ROLEKSOM" NAHUŠKAO BLOKADERE, PA POBEGAO! Dokaz kako funkcioniše "blokaderska elita" - Oni izgubili godinu, on uživa u Berlinu (FOTO)
Slušaj vest
Lazar Stojaković, u javnosti poznatiji kao "blokader s roleksom", koji je krajem maja objavio da odlazi u Nemačku na praksu, objavio je fotografiju na svom Instagram nalogu putem koje se pohvalio da prisustvuje na 34. IPMA Globalnom kongresu u Berlinu.
Foto: Instagram
Lazar je tokom svoh bivstvovanja u Srbiji aktivno animirao studente da bojkotuju nastavu, šireći priču o "pravdi", "pravima", i "rušenju sistema". I dok su oni "pumpali", on je u međuvremenu aplicirao i otišao.
I tako se na kraju ispostavilo da je jedan od najglasnijih među glasnom manjinom zapravo za sebe radio u pozadini, dok su oni izgubili godinu.
A ideli? Izgleda da su ideali bili dobar paravan za lični interes.
47 · Reaguj
4