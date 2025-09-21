Slušaj vest

Lazar Stojaković, u javnosti poznatiji kao "blokader s roleksom", koji je krajem maja objavio da odlazi u Nemačku na praksu, objavio je fotografiju na svom Instagram nalogu putem koje se pohvalio da prisustvuje na 34. IPMA Globalnom kongresu u Berlinu. 

Lazar Stojaković
Foto: Instagram

Lazar je tokom svoh bivstvovanja u Srbiji aktivno animirao studente da bojkotuju nastavu, šireći priču o "pravdi", "pravima", i "rušenju sistema". I dok su oni "pumpali", on je u međuvremenu aplicirao i otišao. 

I tako se na kraju ispostavilo da je jedan od najglasnijih među glasnom manjinom zapravo za sebe radio u pozadini, dok su oni izgubili godinu.

A ideli? Izgleda da su ideali bili dobar paravan za lični interes.

