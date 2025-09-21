Slušaj vest

Preminuo je Sulejman Spaho, čovek koji je svoj vek proveo u Loznici i koji je voleo taj grad, objavila je Fejsbuk stranica "Loznica Grad".

- Večeras nas je napustio naš dobri Spaho, čovek koji je svoj vek proveo u Loznici i koji je voleo naš grad. Za sebe je pričao da je Srbin muslimanske veroispovesti. Mnogi Lozničani su ga znali kao čoveka sa stavom. Mnogi su ga znali kao poslanika Srpske Radikalne stranke i kao osnivača Udruženja Srba muslimanske veroispovesti - navodi se na stranici. 

Kurir.rs/Loznica Grad

