"VAŠA BORBA I ISTRAJNOST TREBA DA BUDU INSPIRACIJA MNOGIMA!" Ministar Dačić čestitao Aleksandru Komarovu zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u rvanju!
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je rvaču Aleksandru Komarovu na osvojenoj zlatnoj medalji na Svetskom prvenstvu u rvanju u Zagrebu.
- Još jedna predivna vest danas za srpski sport, a za koju ste Vi, dragi Aleksandre zaslužni osvajanjem zlatne medalje na Svetskom prvenstvu u rvanju. Vaše najsjajnije odličje, Vaša borba i istrajnost, treba da budu inspiracija i nadahnuće mnogima. Nastavite ovim putem, sa istom snagom i istrajnošću, jer samo snažan sportski duh vodi u visine. Ponosni smo na Vas, dragi Aleksandre - rekao je ministar Dačić.
Podsetimo, Komarov je u finalu u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom pobedio Iranca Alirezu Mohmadipijanija.
Komarov je u prvom kolu pobedio Japanca Soha Sakabea 5:3, a u osmini finala bio je bolji od Amerikanca Pejtona Džejkobsona 5:1. On je u četvrtfinalu eliminisao Islama Jevlojeva iz Kazahstana, a u polufinalu je savladao Milada Alizrajeva iz Rusije.
Kurir.rs