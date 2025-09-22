- Još jedna predivna vest danas za srpski sport, a za koju ste Vi, dragi Aleksandre zaslužni osvajanjem zlatne medalje na Svetskom prvenstvu u rvanju. Vaše najsjajnije odličje, Vaša borba i istrajnost, treba da budu inspiracija i nadahnuće mnogima. Nastavite ovim putem, sa istom snagom i istrajnošću, jer samo snažan sportski duh vodi u visine. Ponosni smo na Vas, dragi Aleksandre - rekao je ministar Dačić.