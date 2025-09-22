Slušaj vest

- Meni je drago što i u tom segmentu padaju maske. Vidite koliki je otpor oko nacionalnih udžbenika, jer je država rekla da će za srpski jezik, svet oko nas, muzičko, istoriju, geografiju, da štampa.

- Za sve ostalo se takmičite, za ovo ne da država, jer direktno utiče na obrazovanje i vaspitanje generacija koje treba da vode državu. Da deca ne zaborave da su najviši vrhovi u Srbiji na Šar planini i Prokletijama. Da nam ne izbace ćiriličko pismo, da nam ne izbace srpske pisce, pa i strane pisce. Mi se ne mešamo u slovenačke udžbenike, nemojte ni vi u srpske - rekao je Vučević. gostujući na TV Pink.

O vojnoj paradi

On je kazao da je zaista impresivno ono što je Vojska Srbije pokazala na paradi kojoj je prisustvovalo oko 40.000 ljudi.

Broj ljudi koji pokušavaju nešto negativno da kažu je, kako je rekao Vučević, minimalan.

- Sve je bilo više nego impresivno. Neverovatno šta je sve urađeno za 13 godina u Vojsci Srbije, u smislu opreme, naoružanja, izgleda naših vojnika, oficira. To je druga vojska u pitanju imidža. To je oslobodilačka vojska, koja je imala velike uspone i izazove. Neko ko je sa pravom institucija sa najvećim poverenjem građana Srbije. Uvek srpska crkva, predsednik i vojska imaju najviše poverenja. Građani Srbije razumeju da bez Srbije kao države ne možemo da postojimo. Možemo kao građani trećeg reda, nego da radimo za druge. Bez države kao naše kuće, zajedničke porodice, nema ni nas.

- Čestitam predsedniku države, Ministarstvu odbrane. Bio sam dve godine u tom ministarstvu, ovo je fantastično što je urađeno. Stotine vozila je prošlo, 10.000 vojnika, niko nije zapeo, nijedno vozilo se nije ugasilo. Sve je išlo, narodski rečeno, kao po loju. Videli smo domaću proizvodnju, izraelski sistem, američke hamere, nemački i ruski helikopteri. Ne znam ko to može da pokaže - rekao je Vučević.

To što su Sarajevo i Zagreb pokazali nervozu, to je znak da je vojna parada u Beogradu, prema rečima Vučevića, uspela.

- Ponavljam, ne znam koja država ovakve srazmere, može da prikaže. Ključna je 2012.godina kada Aleksandar Vučić dolazi u Ministarstvo odbrane. Razumeo je šta mora da se uradi, da se pre svega zaustavi uništavanje vojske. U svakom smislu. Nama su rekli da nas niko neće više dirati, da neće biti ratova, a sad pogledajte svetske i regionalne prilike ili neprilike. Kada imate Zagreb s Ljubljanom u nekom savezništvu, ako vidimo da su svi deo NATO pakta. I ovo što smo videli je jasna poruka „Ne dirajte nas, ne diramo vas“. Ko god došao kao prijatelj, biće dočekan u skladu sa našim domaćinstvom. Vojska Srbije je garant mira - rekao je Vučević.

- Poruka je jasna: Ne dirajte nas - ne diramo vas, ko dođe kao prijatelj biće dobrodošao i dočekan na najbolji način kako i priliči srpskom gostoprimstvu, ko bude došao da pokuša da nam uradi nešto loše neće se dobro provesti", rekao je Vučević za TV Pink.

Kako je naveo, "vojska je garant mira i očuvanja slobode naše države".

On je naveo i da je 1. novembar 2024, težak dan za Srbiju, kada je u padu nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici poginulo 16 ljudi, "ali neće se desiti nikakav ni Majdan, niti bilo kakvo čudo". "Ako neko pokuša da sprovodi nasilje odgovaraće. Država će u skladu sa Ustavom i zakonima kršiti svako nasilje", poručio je Vučević.

