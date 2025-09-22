Slušaj vest

Dekanka Fakulteta političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu Maja Kovačević, otvoreno je priznala da Univerzitet aktivno komunicira sa međunarodnom zajednicom i redovno posećuje strane ambasade. Kako je izjavila u emisiji Utisak nedelje, oni "ne sede skrštenih ruku", već se trude da uspostave kontakte sa zapadnim zemljama koje, kako je rekla, traže alternativu aktuelnom režimu u Srbiji.

""Mi sa univerziteta, ja govorim u svoje ime, ne sedimo skrštenih ruku, mi kontaktiramo međunarodnu zajednicu! Pošto vole da se bave time ko ide po stranim ambasadama, evo ja idem. I tek ću da idem!", rekla je Kovačevićeva.

Ona je zatim dodala da je "važno je da studentska lista što pre izađe sa imenima nosilaca svoje liste"

"Jer mnoge zapadne zemlje već traže sa kim da dogovore tranziciju vlasti. Zapravo, alternativu svi već uveliko traže!" rekla je dekanka, naglašavajući da je podrška spolja ključna za pritisak na vlast.

Voditeljka emisije, Olja Bećković, upitala je da li studenti treba da objave imena nosilaca liste kako bi obezbedili podršku stranaca, na šta je dekanka odgovorila:

"Da bi ubrzali proces! Jer, kad imate alternativu, mnogo vam je lakše da vršite pritisak na ovaj režim!"

Ova izjava jasno pokazuje da Beogradski univerzitet, odnosno deo njegove uprave, aktivno učestvuje u međunarodnim političkim pregovorima, tražeći podršku za blokadere. Time se potvrđuje da iza studentskih protesta stoji i značajna spoljna podrška, koja ima za cilj da ubrza promene na vlasti u Srbiji.

