Vojna parada „Snaga jedinstva“ održana u Beogradu bila je snažan prikaz vojne opremljenosti i međunarodnih odnosa Srbije. Više od 10.000 pripadnika Vojske Srbije, stotine borbenih vozila i letelica, kao i prisustvo savremene tehnike iz Rusije, Izraela i Francuske, privukli su pažnju i domaće i strane javnosti.

Aleksandar Vučić putuje u Sjedinjene Američke Države, gde će se sastati sa Markom Rubijom, američkim državnim sekretarom. Pitanje Kosova i Metohije, stanje u Republici Srpskoj i američke sankcije NIS-u biće glavne teme višednevne posete predsednika Aleksandra Vučića Njujorku gde se održava jubilarno 80. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ocenjuju analitičari.

Na ovu temu za Kurir govorili su Dragoljub Kojčić, politički filozof i profesor doktor Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike.

Kojčić: Ovo govori o političkoj težini zemlje

Kojčić kaže da čak ni Donald Tramp nema podjednaki broj sastanaka sa različitim zvaničnicima snažnih zemalja kao predsednik Vučić:

- Još pre desetak dana je predsednik najavio da je Marko Rubio tražio sastanak sa njim, što već govori o sve većoj političkoj težini naše zemlje, ali i našeg predsednika - kaže Kojčić.

On dodaje da je retko da se istovremeno pojave i MIG-ovi i rafali, pa je dodao:

- Predsednik je vešto koristio dve situacije. Prethodna Generalna skupština UN-a i optuživanje Srbije da je izvršen genocid u Srebrenici, obe situacije je okrenuo u našu korist. Ovo je treća runda takve politike. On koristi nove vetrove i trendove u svetskoj politici, a novi trend je da se stvari vraćaju na prirodno stanje, razumne odnose gde će logika vladati nad silom. Mi smo pokazali da umemo i silu da prikažemo - kaže Kojčić.

Mihajlović: Ovo je jako važan sastanak, prioritet stavljam na pitanje KiM

Mihajlović ističe da su SAD poslale jasnu poruku kada su prekinule strateški dijalog sa Aljbinom Kuritjem, što je možda iznenadilo neke deove sveta:

- Istovremeno, Sjedinjene Američke Države počinju strateški dijalog sa Srbijom. Mi imamo fantastične odnose sa Amerikom, ne samo po sporazumu o infrastrukturi, već i energetski, a to može biti pomoć u našim daljim, bilateralnim odnosima. Što se tiče sankcija NIS-u, mi ne možemo da budemo stalno izuzeti, moramo se spremiti za situaciju da sankcija bude - kaže Mihajlović.

Mihajlović kaže da se poslednjih godinu dana Srbija sprema upravo za ovaj scenario i razmišlja o dizerfikaciji.

- Ovaj put predsednika u Njujork je jako važan, jako je važan sastanak sa Rubijem, a prioritet stavljam na KiM i različitim načinima na koje ćemo moći da predstavimo šta nam se dešava - kaže Mihajlović.

Ona dodaje da moramo biti svesni da aktuelna administracija u Srbiji od 2012. godine čisti sve ono što je radila prethodna Vlada:

- Oni su nas doveli pred svršeni čin, teško je od tolikog minusa napraviti plus, ali mi jesmo već napravili mnogo toga. Određeni broj država je povukao priznanje i biće ih još. Svet želi da razume i razgovara, to je ogromna stvar - kaže Mihajlović.

Mihajlović tvrdi i da nova američka administracija dosta drugačije posmatra Srbiju u odnosu na prethodnu administraciju američkog predsednika Džoa Bajdena.

